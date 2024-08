Borrell terhadap Anggota Parlemen Israel: 'Sanksi Harus Ada Dalam Agenda UE Kita'

European Union Foreign Policy Chief Josep Borrell in Hanoi

IslamTimes - Josep Borrell menggambarkan pernyataan Smotrich tentang membuat 2 juta warga Gaza kelaparan dengan menahan bantuan sebagai ganti tawanan Zionis Israel sebagai "jahat," yang bertentangan dengan pernyataan menteri Zionis Israel yang mengklaim pendekatan itu "dibenarkan dan bermoral."

Uni Eropa harus mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap menteri sayap kanan Zionis Israel Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich atas komentar yang merupakan "hasutan untuk melakukan kejahatan perang," kata kepala kebijakan luar negeri blok itu Josep Borrell pada hari Minggu (11/8)."Sanksi harus ada dalam agenda UE kita," tulis Borrell di X, seraya menambahkan "Saya mendesak pemerintah Zionis Israel untuk dengan tegas menjauhkan diri dari hasutan untuk melakukan kejahatan perang ini, dan menyerukannya untuk terlibat dengan itikad baik dalam negosiasi yang difasilitasi oleh AS, Qatar, dan Mesir untuk gencatan senjata segera."Sementara Dunia mendorong gencatan senjata di #Gaza, Min. Ben Gvir menyerukan pemotongan bahan bakar & bantuan untuk warga sipil.Seperti Pernyataan Menteri Smotrich yang menyeramkan, ini adalah hasutan untuk melakukan kejahatan perang. Sanksi harus menjadi agenda UE kita.Saya mendukung PBB @Volker_Turk dalam kutukannya yang keras. 1/2— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 11 Agustus 2024Borrell juga mengecam Menteri Keamanan Ben Gvir yang mendesak Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan semua bantuan kemanusiaan dan bahan bakar ke Jalur Gaza selama genosida yang sedang berlangsung di wilayah pendudukan.Diplomat tinggi tersebut menggambarkan pernyataan Menteri Keuangan Smotrich tentang membuat 2 juta warga Gaza kelaparan dengan menahan bantuan sebagai ganti tawanan Zionis Israel sebagai "mengerikan," yang bertentangan dengan pernyataan menteri Zionis Israel yang mengklaim pendekatan tersebut "dibenarkan dan bermoral."Volker Turk, kepala hak asasi PBB, mengecam pernyataan menteri Israel tersebut, dan meminta penyelidikan dan hukuman jika ditemukan kejahatan. Reaksi menteri Zionis IsraelDalam wawancara dengan kantor berita Zionis Israel Kan, Smotrich mengklaim komentarnya telah disalahpahami, dengan menyatakan, "Apa yang saya katakan adalah bahwa kita harus mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan karena tidak seorang pun akan membiarkan kita membuat warga Gaza kelaparan, tetapi yang juga saya katakan adalah bahwa secara moral kita harus mengkondisikan [masuknya] bantuan kemanusiaan pada [konsesi] kemanusiaan dan memberi tahu Hamas, warga Gaza, dan dunia bahwa kita mengizinkan bantuan masuk dengan syarat mereka memulangkan sandera kita.""Para sandera mendekam di terowongan dan kita memanjakan Jalur Gaza [dengan bantuan]," tambahnya. "Di mata saya, ini tidak bermoral dan tidak adil."Ben Gvir muncul dalam wawancara radio pada hari Minggu, mengecam kelanjutan proses negosiasi kesepakatan gencatan senjata dengan kelompok perlawanan Palestina, dengan menyarankan penghentian bahan bakar dan bantuan kemanusiaan di Gaza untuk "membuat mereka bertekuk lutut dalam dua minggu."Pemerintahan Biden mempertimbangkan untuk memasukkan menteri keamanan dalam sanksi yang dijatuhkan terhadap para pemukim yang terlibat dalam penyerangan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, kata pejabat AS kepada media Zionis Israel bulan lalu.Sanksi yang lebih ketat ini diterapkan dalam upaya untuk mengubah perluasan pemukiman genosida oleh pemerintah Zionis Israel dan mengabaikan Otoritas Palestina sambil bertujuan untuk mencegah anggota ekstrem pemerintah Israel berpihak pada kelompok pemukim ekstremis.Smotrich menyalahgunakan posisinya sebagai menteri keuangan dan pertahanan, mengawasi urusan pemukiman di departemen terakhir, dengan mengatur rencana lanjutan untuk 5.000 pemukiman, melegalkan pos terdepan yang tidak sah, dan mencaplok tanah dari Tepi Barat. Sebagai gantinya, pejabat pendudukan setuju untuk melepaskan ratusan juta dolar dalam pendapatan pajak yang disita dari Otoritas Palestina, yang membawa mereka ke ambang keruntuhan finansial.Sebelum melepaskan dana tersebut, Pemerintah Biden mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada Smotrich, kata seorang pejabat AS kepada The Times of Israel.Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu memprotes sanksi AS terhadap pemukim Zionis Israel yang dijatuhkan oleh pemerintahan Biden atas kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat kepada penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan pada 25 Juli, kata dua pejabat Israel dan AS.Pemimpin pendudukan itu menyuarakan kekhawatiran tentang kemungkinan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap anggota kabinet Zionis Israel Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, dan menyatakan kepada Sullivan bahwa sanksi itu kontraproduktif.Sementara itu, penasihat Gedung Putih itu tidak setuju dengan Netanyahu mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada pemukim Zionis Israel, dan menambahkan bahwa pemerintahan Biden akan melanjutkan kebijakan ini."Wakil Presiden juga menyampaikan kekhawatirannya tentang tindakan yang merusak stabilitas dan keamanan di Tepi Barat, seperti kekerasan pemukim ekstremis dan perluasan permukiman," kata juru bicara Kamala Harris menanggapi kekhawatiran Netanyahu terhadap wakil presiden itu.[IT/r]