PFLP Mengecam Seruan AS untuk Perundingan Gencatan Senjata sebagai 'Siasat' untuk Membantu 'Israel'

Supporters of the leftist Palestinian group, the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)

IslamTimes - Front Populer untuk Pembebasan Palestina menggarisbawahi bahwa Amerika Serikat menyerukan perundingan gencatan senjata hanya untuk memberikan perlindungan bagi Zionis "Israel".

Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) mengecam laporan terkini tentang upaya AS untuk memberlakukan perjanjian gencatan senjata terhadap Zionis "Israel", menyebutnya sebagai "siasat dan tindakan penipuan baru" oleh pemerintahan Biden yang bertujuan untuk menutupi agresi yang sedang berlangsung dan memastikan kelanjutan dari apa yang digambarkannya sebagai perang genosida.Pernyataan PFLP, yang dirilis pada hari Senin (12/8), menyoroti tuduhan palsu yang terus dilontarkan terhadap rakyat Palestina dan perlawanan mereka oleh AS, bersama dengan dukungan militernya dan partisipasi langsungnya dalam perang di pihak pendudukan Zionis Israel.Menanggapi perkembangan ini, PFLP menekankan bahwa kesediaan perlawanan Palestina untuk terlibat dengan inisiatif mediator selalu dikaitkan dengan keinginannya untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina dan menghentikan kejahatan dan pembantaian yang dilakukan oleh pendudukan Zionis Israel. Namun, gerakan Perlawanan juga memperingatkan bahwa menggunakan negosiasi sebagai alat untuk mengabadikan perang genosida secara efektif mengubah pembicaraan ini menjadi instrumen perang dan agresi.PFLP menggarisbawahi perlunya mediator untuk menuntut penghentian segera dan menyeluruh atas kejahatan pendudukan Israel dan perangnya terhadap rakyat Palestina sebelum negosiasi apa pun dapat dimulai.Gerakan tersebut berpendapat bahwa tidak masuk akal untuk mengadakan pembicaraan sementara kejahatan pendudukan Zionis Israel terus berlanjut di tempat penampungan, sekolah, kamp pengungsian, dan rumah sakit.Selain itu, PFLP menolak pentingnya negosiasi apa pun "selama pemerintah Israel dan penjahat perangnya belum memberikan persetujuan yang jelas dan publik atas proposal yang awalnya diajukan dan diadopsi oleh Presiden AS Joe Biden." Gerakan tersebut dengan tegas menolak gagasan "membuka pintu bagi negosiasi baru atau membahas persyaratan lama atau baru yang diajukan oleh para penjahat perang dalam pemerintahan Zionis Israel.""Kami tidak akan membiarkan rakyat kami disandera" karena Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu menggunakan taktik dan sandiwara lebih lanjut bersama anggota kabinet lainnya dan di tengah perlindungan AS dan internasional, PFLP menggarisbawahi, menekankan perlunya rencana yang dapat ditindaklanjuti untuk mengakhiri agresi dan keputusan internasional yang mengikat untuk menjamin rencana ini.Akhirnya, PFLP menegaskan kembali persatuan rakyat Palestina dan Perlawanan mereka dalam menghadapi agresi oleh pendudukan Zionis Israel dan sekutunya, serta manuver mereka dengan kedok negosiasi.Gerakan tersebut menyatakan keyakinan penuh pada kemampuan perlawanan untuk membela hak-hak rakyat Palestina dan menegakkan tuntutan mereka yang sah.Pekan lalu, Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama yang mengatakan bahwa waktunya telah tiba untuk menyelesaikan perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza dan mengatur pertukaran tahanan.Pernyataan tersebut juga mencatat bahwa para pihak telah bekerja selama berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan kerangka kerja, yang kini telah didiskusikan, dengan hanya rincian implementasi yang tersisa.Ketiga negara menyatakan kesiapan mereka untuk mengajukan proposal akhir guna menyelesaikan masalah terkait implementasi dengan cara yang memenuhi harapan semua pihak. Mereka juga meminta kedua belah pihak untuk melanjutkan pembicaraan mendesak pada hari Kamis, 15 Agustus, di Doha atau Kairo.Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden, Emir Qatar Tamim Bin Hamad al-Thani, dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi merilis pernyataan bersama yang menyerukan Zionis "Israel" dan gerakan Perlawanan Palestina Hamas untuk menyelesaikan gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan dalam pertemuan yang ditetapkan minggu depan.Pernyataan itu muncul hampir seminggu setelah rezim Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran; pemimpin tim negosiasi gerakan tersebut. Selain itu, "Israel" menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di Beirut, menewaskan lima warga sipil – tiga wanita dan dua anak – dan seorang pemimpin militer Hizbullah, Sayyid Fouad Shokor."Sudah saatnya, segera, untuk mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung lama di kalangan rakyat Jalur Gaza, serta para sandera dan keluarga mereka. Sudah saatnya untuk menuntaskan perjanjian gencatan senjata dan membebaskan para sandera dan tahanan," bunyi pernyataan bersama tersebut.Ketiga pemimpin tersebut mengklaim bahwa perjanjian kerangka kerja telah siap dan yang perlu dituntaskan hanyalah menyetujui rincian pelaksanaan."Tidak boleh ada lagi waktu yang terbuang, dan tidak boleh ada alasan bagi pihak mana pun untuk menunda lebih lanjut," kata mereka, seraya menambahkan bahwa mereka siap "jika perlu" untuk mengajukan usulan akhir guna menutup kesenjangan yang tersisa terkait pelaksanaan kesepakatan "dengan cara yang memenuhi harapan semua pihak."[IT/r]