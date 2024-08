AS Kirim Kapal Selam Rudal Balistik dan Kapal Induk ke Timur Tengah

USS ABRAHAM LINCOLN Carrier Strike Group

IslamTimes - Mayor Jenderal Pat Ryder, juru bicara Pentagon, mengumumkan Senin (12/8) pagi bahwa AS akan mengirim kapal selam rudal balistik ke Timur Tengah, dan memerintahkan untuk mempercepat kedatangan kapal induk guna memperkuat pasukan militer di Timur Tengah.

Menteri Perang Yoav Gallant berbicara dengan Menteri Perang AS Lloyd Austin menjelang pengerahan, dengan pernyataan AS yang menegaskan "komitmen mereka untuk mengambil setiap langkah yang mungkin untuk membela Zionis 'Israel'.""Menteri Austin telah memerintahkan Kelompok Serang Kapal Induk USS ABRAHAM LINCOLN, yang dilengkapi dengan pesawat tempur F-35C, untuk mempercepat transitnya ke wilayah tanggung jawab Komando Pusat, menambah kemampuan yang telah disediakan oleh Kelompok Serang Kapal Induk USS THEODORE ROOSEVELT. Selain itu, Menteri telah memerintahkan kapal selam rudal berpemandu USS Georgia [SSGN 729] ke wilayah Komando Pusat."Gallant juga merilis pernyataan yang berterima kasih kepada AS atas dukungannya, serta urgensi seputar kesepakatan gencatan senjata dan pembicaraan pembebasan tawanan. [IT/r]