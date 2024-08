OPEC: Iran Mengalami Peningkatan Produksi Minyak di Tengah Sanksi

Islam Times - Republik Islam Iran terus meningkatkan produksi minyaknya meskipun ekspornya terus dibatasi akibat sanksi dan embargo unilateral AS. OPEC menyebut Iran tetap menjadi pemasok minyak terbesar dunia ketiga di OPEC setelah Arab Saudi dan Irak.

Data terbaru dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang diterbitkan pada Senin (12/8) menunjukkan bahwa produksi minyak Iran telah mencapai rata-rata 3,271 juta barel per hari (bpd) per bulan Juli 2024. Angka tersebut berarti adanya kenaikan dari 3,25 juta bpd yang dilaporkan pada Juni lalu.Total pasokan minyak dari 12 negara anggota OPEC mencapai 26,746 juta bpd pada Juli, naik dari 26,562 juta bpd pada Juni.Arab Saudi, pengekspor minyak terbesar di OPEC dan di dunia, meningkatkan produksinya sebesar 97.000 bpd pada Juli dibandingkan dengan bulan sebelumnya.Iran, Venezuela, dan Libya dikecualikan dari pemotongan produksi yang disepakati antara anggota OPEC dan sekutunya seperti Rusia yang bersama-sama membentuk blok yang dikenal dengan nama OPEC+.Data OPEC menunjukkan bahwa harga minyak mentah Iran naik 1,1% atau 91 sen dari bulan ke bulan pada Juli menjadi USD 84,57 per barel. Itu terjadi terhadap harga Keranjang Acuan OPEC sebesar $84,43 yang lebih tinggi $1,1 dibandingkan harga yang dilaporkan pada Juni.Rata-rata harga untuk Iran Heavy pada tahun 2024 adalah USD 83,62.Perkiraan OPEC pada bulan Juli tentang permintaan global minyak tidak berubah dari Juni karena organisasi tersebut memperkirakan bahwa total permintaan minyak di dunia akan mencapai rata-rata 104,460 juta bpd pada tahun 2024 dan 106,310 juta bpd pada tahun 2025. [IT/G]