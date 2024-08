Foreign Affairs: Masa Depan Suram Menanti 'Israel' Setelah Perang di Gaza

An Israeli flag flutters next to a fire burning in an area near the border with Lebanon, Safed

IslamTimes - Foreign Affairs menggarisbawahi bahwa jalan destruktif yang ditempuh pendudukan Zionis Israel akan berujung pada kehancurannya.

Dalam analisis suram baru-baru ini, majalah Foreign Affairs telah melukiskan gambaran suram tentang masa depan rezim Zionis Israel setelah perang di Gaza, meramalkan potensi "kehancuran Zionis Israel" dan "masa depan suram" yang ditandai oleh ketidakstabilan internal dan meningkatnya isolasi global.Majalah tersebut berpendapat bahwa Operasi Badai al-Aqsa oleh perlawanan Palestina pada 7 Oktober 2023, menghantam pendudukan Zionis Israel pada saat terjadi kekacauan internal yang mendalam. Hal ini menyoroti perpecahan yang dalam dalam masyarakat Zionis Israel, yang diperburuk oleh dorongan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk reformasi peradilan yang kontroversial yang bertujuan untuk secara signifikan membatasi kewenangan Mahkamah Agung atas tindakan pemerintah.Perubahan peradilan yang diusulkan ini memicu protes yang meluas, yang memperlihatkan sebuah negara yang sangat terpecah belah di sepanjang garis politik. Menurut Foreign Affairs, konflik yang sedang berlangsung dengan Gaza hanya berfungsi untuk "memperparah perpecahan politik di Zionis Israel," menempatkan pendudukan pada "lintasan yang berbahaya dan tidak berkelanjutan" yang dapat menyebabkan pelarian modal, pengurasan sumber daya manusia, dan meningkatnya ketegangan internal.Majalah tersebut memperingatkan bahwa pendudukan Zionis Israel dapat berada di ambang transformasi menjadi negara yang terfragmentasi, dengan kelompok-kelompok keagamaan dan nasionalis sayap kanan yang berpotensi membangun pemerintahan de facto mereka sendiri, khususnya di permukiman Tepi Barat. Dalam skenario yang lebih mengerikan, Foreign Affairs berspekulasi bahwa pendudukan Israel mungkin menghadapi konflik sipil yang keras, yang mempertemukan para ekstremis agama bersenjata dengan lembaga-lembaga negara resmi.Selain itu, kehadiran pasukan keamanan yang bersaing dan pengawasan parlemen yang melemah diperkirakan akan melemahkan aparat keamanan Zionis Israel secara keseluruhan, yang berpotensi menyebabkan runtuhnya struktur pemerintahannya.Meskipun perang saudara yang besar-besaran belum terwujud, Foreign Affairs memperingatkan bahwa jalur Zionis Israel saat ini kemungkinan akan mengakibatkan ketidakstabilan yang berkepanjangan dan keruntuhan ekonomi, yang berpotensi menyebabkan kegagalannya.Di panggung internasional, majalah tersebut mencatat bahwa pendudukan Zionis Israel menjadi semakin terisolasi. Meskipun terus mendapat dukungan dari sekutu utama seperti Amerika Serikat, Foreign Affairs menegaskan bahwa opini publik global yang negatif, ditambah dengan meningkatnya tantangan hukum dan diplomatik, akan semakin meminggirkan pendudukan Zionis Israel secara internasional.Majalah tersebut menyimpulkan bahwa meskipun pendudukan tersebut mungkin merasa terisolasi secara politik dan diplomatik dari sebagian besar komunitas global, termasuk sebagian besar negara G7, pendudukan tersebut kemungkinan akan terus menerima dukungan ekonomi dari beberapa negara terpilih, dengan Amerika Serikat memimpin.Ketika entitas pendudukan Zionis Israel mengantisipasi potensi serangan balasan dari Iran setelah pembunuhan kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Tehran, kekhawatiran meningkat atas salah satu mekanisme pertahanan utamanya - koalisi Arab yang dipimpin AS yang memainkan peran penting dalam melawan serangan Iran terakhir, The Washington Post melaporkan.Koalisi tersebut, yang meliputi Yordania, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, menjadi dikenal publik pada tanggal 13 April, ketika membantu Zionis "Israel" dalam mencegat pesawat nirawak dan rudal yang diluncurkan dari Iran sebagai tanggapan atas agresi Zionis Israel terhadap konsulatnya di Damaskus.Saat itu, kepala militer Zionis "Israel" memuji kolaborasi tersebut karena membuka "peluang baru untuk kerja sama di Timur Tengah." Pada saat yang sama, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby menyoroti bahwa hal itu mengirimkan "pesan yang kuat tentang di mana posisi Israel di kawasan tersebut dibandingkan dengan di mana posisi Iran di kawasan tersebut."Namun, empat bulan kemudian, Zionis "Israel" mendapati dirinya lebih terisolasi di kawasan tersebut, sebuah situasi yang menurut para analis militer dapat meningkatkan kerentanannya, The Washington Post menunjukkan, seraya menambahkan bahwa bahkan dengan dukungan AS, ada kekhawatiran yang berkembang bahwa sistem pertahanan udara Israel mungkin kesulitan untuk menangkis serangan besar-besaran yang terkoordinasi.Laporan tersebut menyoroti bahwa pada bulan April, negara-negara Arab mengecilkan keterlibatan mereka dalam menangkis serangan Iran, berhati-hati terhadap pembalasan Teheran dan enggan untuk tampak berpihak pada Zionis "Israel" di tengah kemarahan publik yang meluas atas korban Palestina di Jalur Gaza.Sekarang, negara-negara Arab juga berusaha untuk menjauhkan diri secara terbuka dari campur tangan apa pun di masa mendatang.Yordania dan Arab Saudi telah secara tegas menyatakan mereka tidak ingin wilayah udara mereka menjadi medan perang, sementara Mesir telah menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam poros militer untuk mengusir serangan Iran.[IT/r]