Bom GBU-39 Buatan AS Menyebabkan Kekacauan di Gaza

US-Made GBU-39 Bombs

IslamTimes - Lebih dari 100 warga Palestina tewas dalam serangan udara Zionis "Israel" di sebuah gedung sekolah di Kota Gaza, sebuah insiden tragis yang digambarkan oleh otoritas setempat sebagai "pembantaian yang mengerikan."

Otoritas pemerintah Gaza melaporkan bahwa bom seberat 2.000 pon mencabik-cabik wanita, anak-anak, dan orang tua, menyebabkan kerusakan yang meluas.Gambar-gambar di media sosial mengungkap berbagai bom, termasuk Bom Diameter Kecil GBU-39 yang dipasok AS, tersebar di dekat sekolah al-Tabin di distrik Daraj, Kota Gaza.GBU-39, yang dibuat oleh Boeing di Virginia, adalah bom presisi seberat 250 pon yang memungkinkan pengeboman berulang kali secara presisi menurut para ahli militer.Boeing mendapatkan kontrak senilai $33 juta untuk Bom Diameter Kecil I pada bulan November, hanya dua bulan setelah perang genosida Zionis "Israel" di Gaza, yang telah menewaskan 90.000 warga Palestina.Sebuah penerbangan AS yang membawa bom GBU-39, MK-82, dan MK-84 tiba di "Tel Aviv", yang pertama kali digunakan dalam pengeboman Rumah Sakit Al-Ahli pada 17 Oktober.Sebelum pengeboman, entitas Zionis "Israel" menerima sekitar 1.000 bom GBU-39 dalam dua tahap dan 100.000 butir amunisi 7,62 mm dari AS.Pada bulan Mei, rekaman video mengungkapkan bahwa serangan udara yang menghancurkan di kamp pengungsi di Rafah, Jalur Gaza selatan, kembali melibatkan bom GBU-39 buatan AS.Pada bulan Juni, serangan Zionis "Israel" yang menggunakan bom GBU-39 menewaskan warga Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, di sebuah sekolah PBB di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza tengah.Jurnalis Palestina Emad Abu Shawiesh merekam puing-puing yang memperlihatkan sisa-sisa bom GBU-39 yang digunakan dalam serangan tersebut.Bom yang sama ini telah digunakan dalam hampir setiap pembantaian yang dilakukan oleh militer Zionis "Israel" selama sepuluh bulan terakhir, termasuk pembantaian Tent di kota Rafah pada bulan Mei 2024, ketika nomor seri pada bom tersebut dilacak kembali ke pabrik senjata di California.The New York Times mencatat dalam sebuah laporan bahwa GBU-39 telah "semakin menjadi senjata pilihan bagi militer Zionis "Israel" dalam serangannya terhadap warga Palestina di Gaza.Dua pakar senjata melaporkan bahwa Zionis "Israel" telah meningkatkan penggunaan bom dalam serangan udara terhadap Gaza sejak awal tahun, dibandingkan dengan 10% pada hari-hari awal perang.Pemerintahan Biden telah mengumumkan bantuan tambahan sebesar $3,5 miliar kepada entitas Zionis "Israel" hanya beberapa jam sebelum militer "Israel" baru-baru ini mengebom sebuah sekolah di Gaza.CNN juga mengonfirmasi bahwa bom GBU-39 buatan AS digunakan dalam pengeboman Zionis "Israel" terhadap sebuah sekolah di Kota Gaza, yang menewaskan lebih dari 100 warga Palestina.Pasca-pengeboman, beredar gambar-gambar mengerikan di media sosial yang memperlihatkan para orang tua membawa kantong plastik berisi jenazah anak-anak mereka yang tewas dalam serangan itu.Jewish Voice for Peace melaporkan di X bahwa militer Zionis "Israel" menghujani warga Palestina yang mengungsi di Sekolah al-Tabin dengan bom GBU-39 buatan AS saat salat subuh.[IT/r]