Media Barat: 'Israel' Terjebak dalam Dilema di tengah Perang Psikologis

Banner showing the martyred Hamas leader Ismail Haniyeh with Iranian President Masoud Pezeshkian, in Tehran, Iran

IslamTimes - Media Barat sepakat bahwa Iran melancarkan perang psikologis terhadap Zionis "Israel" terkait respons yang diharapkan, dengan sengaja menjaga kerahasiaan total terkait waktu dan kualitas respons, menjaga kemampuan militer, keamanan, dan logistik Zionis "Israel" di ambang kehancuran, sementara menghilangkan rasa aman bagi para pemukim.

Surat kabar Amerika The Wall Street Journal melaporkan, mengutip sumber yang terpercaya, bahwa Zionis "Israel" telah menaikkan tingkat kewaspadaan militernya ke level tertinggi untuk pertama kalinya bulan ini, menyusul pengamatan persiapan oleh Iran dan Hizbullah untuk operasi skala besar yang potensial.WSJ menyatakan bahwa meskipun Zionis "Israel" tidak yakin apakah operasi pembalasan akan segera terjadi, mereka bertindak hati-hati.Jurnal tersebut selanjutnya mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Lloyd Austin yang mengatakan bahwa Kelompok Serang Kapal Induk USS Abraham Lincoln, yang saat ini berada di Laut Cina Selatan, bergerak cepat menuju wilayah tersebut karena Washington menginginkannya "menyamai kemampuan Kelompok Serang Kapal Induk USS Theodore Roosevelt yang sudah ada di wilayah tersebut."WSJ juga mengonfirmasi bahwa Iran "telah membuat para diplomat bertanya-tanya tentang rencananya kali ini, menimbulkan kekhawatiran bahwa kerusakan yang disebabkan oleh serangan Iran, atau salah perhitungan Iran tentang bagaimana Zionis Israel akan menanggapinya, dapat memicu babak baru eskalasi."Pada gilirannya, Financial Times melaporkan bahwa "hampir setiap hari, ancaman baru muncul dari tokoh politik atau militer senior Iran." Korps Garda Revolusi Islam telah mengumumkan latihan militer baru, tetapi tidak ada bukti mengenai hal spesifik tentang bagaimana atau kapan tanggapan akan terjadi. Menurut sebuah sumber, ketidakpastian ini adalah yang diinginkan oleh para pemimpin Iran.Artikel tersebut selanjutnya menyatakan bahwa Iran sedang melakukan kampanye perang psikologis untuk membuat pasukan pendudukan Israel, keamanan, dan kemampuan logistik tetap waspada, sehingga menghilangkan rasa tenang bagi warga Zionis Israel.Demikian pula, koresponden BBC Nafiseh Kohnavard melaporkan bahwa seorang pejabat militer AS menyatakan bahwa pasukan AS di Timur Tengah telah mengantisipasi pembalasan Iran dan Hizbullah sejak Sabtu (10/8).Kohnavard menambahkan, "Tidak seorang pun tampaknya tahu kapan. Atau bahkan apakah…" sebuah serangan mungkin terjadi. Dia mencatat bahwa meskipun ada antisipasi yang meningkat, terutama sejak Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin memerintahkan kapal untuk mempercepat pergerakan mereka, tidak ada indikator khusus bahwa serangan akan segera terjadi.Pasukan AS di Timur Tengah telah bersiap mengantisipasi bahwa pembalasan Iran & Hizbullah akan terjadi sejak Sabtu. "Tidak seorang pun tampaknya tahu kapan. Atau bahkan apakah..." Seorang pejabat militer AS memberi tahu sayaSaya telah bertanya apakah ada indikasi tambahan bahwa serangan itu mungkin terjadi...— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) 12 Agustus 2024Selain itu, Shashank Joshi, editor pertahanan di The Economist, mengonfirmasi bahwa sebagian dari tujuan Iran adalah intimidasi psikologis, yang menempatkan Zionis "Israel" dalam dilema yang sulit. Joshi memposting, di X, bahwa jika Zionis "Israel" membunyikan alarm terlalu dini, hal itu berisiko memperburuk intimidasi psikologis, yang berpotensi menyebabkan Iran mengubah rencananya dan menunda responsnya untuk meningkatkan dampak dan durasinya. Sebaliknya, jika Zionis "Israel" menunda membunyikan alarm, bahaya bagi para pemukimnya bisa lebih besar.Dilema yang pelik bagi Zionis Israel. Bagian dari tujuan Iran adalah intimidasi psikologis. Jika Zionis Israel membunyikan alarm terlalu dini, hal itu berisiko memperburuk keadaan. Iran kemudian juga dapat mengubah rencana, menunda & memperpanjang dampaknya. Jika Zionis Israel terlambat, maka risiko gangguan & bahaya bagi warga sipil akan lebih besar. https://t.co/2oLogomt0j— Shashank Joshi (@shashj) 12 Agustus 2024Penting juga untuk dicatat bahwa juru bicara militer pendudukan Zionis Israel Daniel Hagari mengonfirmasi dalam konferensi pers bahwa Zionis "Israel" sedang memantau perkembangan dari musuh-musuhnya, khususnya Hizbullah dan Iran. Ia menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam instruksi pertahanan saat ini untuk garis depan dalam negeri.[IT/r]