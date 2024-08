Iran: AS Pendukung serta Pendana Teror di Kawasan dan Dunia

Islam Times - Duta permanen Republik Islam Iran untuk PBB, Amir-Saeed Iravani, menyebut Amerika Serikat sebagai pendukung dan pendana utama terorisme di Kawasan Asia Barat dan dunia. Pernyataan itu disampaikan melalui sebuah surat pada Dewan Keamanan PBB pada Senin (12/8).

Surat itu ia tulis tanggapan atas tuduhan yang diutarakan Dubes AS di PBB, Linda Thomas-Greenfield. AS sebelumnya menyebut tindak terorisme merupakan ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional dan 'Iran adalah pendukung terorisme di Kawasan'.Iravani menyebut tuduhan itu 'menyesatkan'. "Republik Islam secara kategoris membantah dan mengutuk keras tuduhan tidak berdasar dan sikap tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh perwakilan Amerika Serikat," tambahnya. "Yang benar adalah Amerika Serikat, bukan Iran, yang merupakan advokat dan pendukung terorisme, baik di Kawasan maupun di dunia," tambahnya.New York Times mengungkapkan bahwa AS mempersenjatai rezim Zionis Israel dengan lebih dari 25.000 bom dan misil yang digunakan untuk menggempur Palestina semenjak 7 Oktober. AS juga menyuplai Israel dengan persenjataan lebih dari USD 6,5 milyar. [IT/G]