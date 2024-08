Sheikh Qassem dari Hizbullah: Kunjungan Hochstein Bertujuan untuk Pamer, Pembalasan Tak Terelakkan

Hezbollah Deputy Chief Sheikh Naim Qassem

IslamTimes - Wakil Kepala Hizbullah Sheikh Naim Qassem mengatakan kunjungan utusan AS Amos Hochstein ke Beirut ditujukan untuk pamer, menekankan bahwa pembalasan kelompok perlawanan Lebanon terhadap pembunuhan komandan senior Jihadi Fuad Shokr tidak dapat dihindari.

Dalam sebuah wawancara dengan Al-Manar pada hari Kamis (15/8), Sheikh Qassem mengatakan: “Kunjungan utusan AS Amos Hochstein ditujukan untuk pamer lebih dari hal lainnya. Dia ingin mengatakan bahwa AS sedang bertindak. Namun, dia tidak menawarkan apa pun. Dia belum memberikan saran yang substansial.”“Mereka (AS) ingin mengatakan bahwa mereka sedang bertindak, tetapi kenyataannya adalah bahwa itu adalah lingkaran setan dan sejauh ini tidak ada visi yang spesifik,”Sheikh Qassem mengatakan kepada koresponden Al-Manar di Beirut. Sementara itu, pejabat senior Hizbullah menegaskan kembali bahwa kelompok perlawanan Lebanon akan membalas pembunuhan komandan Fuad Shokr. “Pembalasan adalah sebuah keputusan, dan keputusan ini akan dilaksanakan jika Tuhan berkehendak.”Hochstein mengunjungi Beirut pada hari Rabu, di mana ia bertemu dengan Ketua Parlemen Berri dan pejabat Lebanon lainnya.[IT/r]