Google: Iran Mencoba Meretas Kampanye Trump dan Biden-Harris

IslamTimes - Raksasa teknologi itu mengatakan telah menggagalkan operasi phishing yang dilakukan oleh unit peretasan yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam dan kampanye pemilihan presiden Demokrat awal musim panas ini.

Perusahaan itu mengatakan serangan itu merupakan bagian dari operasi phishing email yang lebih besar, yang melibatkan pengiriman pesan-pesan yang menipu kepada target dalam upaya untuk mencuri informasi pribadi atau meretas akun mereka.Laporan oleh raksasa teknologi itu, yang diterbitkan pada hari Rabu (14/8), muncul setelah kampanye mantan Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mengumumkan bahwa email dan dokumen internalnya telah dicuri "oleh sumber-sumber asing."Mereka mengklaim Teheran bertanggung jawab atas peretasan itu dan berusaha mengganggu pemilihan presiden AS mendatang. Iran telah membantah tuduhan tersebut.Dalam laporannya, Threat Analysis Group (TAG) Google menyatakan bahwa mereka telah menggagalkan operasi phishing "kecil tapi stabil" yang dilakukan oleh APT42, yang digambarkan sebagai aktor ancaman dan kelompok peretas yang didukung pemerintah Iran dan memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).Menurut Google, APT42 "secara konsisten menargetkan pengguna terkenal di Zionis Israel dan AS, termasuk pejabat pemerintah saat ini dan sebelumnya, kampanye politik, diplomat, individu yang bekerja di lembaga pemikir, serta LSM dan lembaga akademis yang berkontribusi pada percakapan kebijakan luar negeri."Google mengatakan bahwa mereka memblokir "banyak" upaya oleh kelompok tersebut untuk masuk ke akun email pribadi sekitar selusin individu yang berafiliasi dengan Presiden AS Joe Biden, Wakil Presidennya Kamala Harris, dan mantan Presiden Trump pada bulan Mei dan Juni.Ini termasuk pejabat pemerintah saat ini dan sebelumnya serta individu yang terkait dengan kampanye masing-masing.Dalam enam bulan terakhir, AS dan Zionis Israel dilaporkan bertanggung jawab atas sekitar 60% dari target geografis yang diketahui dari kelompok tersebut, kata laporan TAG, yang menyatakan bahwa aktivitas APT42 "menunjukkan upaya agresif dan bercabang dari kelompok tersebut untuk dengan cepat mengubah fokus operasinya guna mendukung prioritas politik dan militer Iran."Pada hari Sabtu (10/8), Politico melaporkan bahwa, selama bulan lalu, mereka mulai menerima email dari orang anonim, yang hanya dikenal sebagai 'Robert', yang berisi berbagai dokumen terkait kampanye Trump.Dokumen-dokumen tersebut diduga termasuk laporan pemeriksaan setebal 271 halaman tentang calon wakil presiden Trump, Senator Ohio J.D. Vance, dan berkas tentang Senator Florida Marco Rubio.Sumber tersebut juga diduga memberi tahu outlet tersebut bahwa ia memiliki "berbagai" dokumen hukum dan pengadilan Trump, serta informasi tentang diskusi internal kampanye.Tim kampanye Trump bersikeras bahwa dokumen-dokumen ini telah dicuri oleh "sumber-sumber asing yang memusuhi AS," dan merujuk pada laporan Microsoft sebelumnya yang memperingatkan tentang skema "email spear phishing" yang dilakukan oleh IRGC.Namun, misi tetap Iran di PBB telah membantah tuduhan tersebut dan bersikeras bahwa pemerintah Iran "tidak memiliki atau menyimpan niat atau motif apa pun untuk ikut campur dalam pemilihan presiden Amerika Serikat."[IT/r]