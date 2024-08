Taliban Rayakan Tiga Tahun sejak AS Hengkang dari Afghanistan

A military parade in Kandahar, Afghanistan

IslamTimes - Taliban telah merayakan ulang tahun penarikan pasukan AS yang kacau dari Afghanistan dengan menggelar pertunjukan militer di pangkalan udara Bagram, yang menjadi pusat operasional utama Amerika selama perang 20 tahun tersebut.

Pihak berwenang menandai ulang tahun kembalinya mereka ke tampuk kekuasaan dengan parade militer di bekas pangkalan udara AmerikaPasukan Taliban merebut ibu kota, Kabul, pada 15 Agustus 2021, setelah pemerintah yang didukung AS runtuh. Para pemimpin kini menandai tanggal tersebut sebagai Hari Kemenangan resmi “Jihad Afghanistan”, sementara 31 Agustus diperingati sebagai hari ketika tentara Amerika terakhir meninggalkan Afghanistan.Parade militer di Bagram pada hari Rabu (14/8) menampilkan tank-tank era Soviet, artileri, dan pesawat terbang – serta puluhan kendaraan lapis baja buatan AS yang ditinggalkan oleh Amerika.Lebih banyak parade yang menampilkan persenjataan Amerika diadakan di Kabul, provinsi Kandahar, dan tempat lain di seluruh negeri.Video acara tersebut, yang disiarkan secara internasional, juga memperlihatkan barisan pasukan keamanan Afghanistan berseragam berbaris dengan senapan dan senapan mesin berat.Sekelompok sepeda motor memamerkan bom rakitan yang digunakan dalam penyergapan di pinggir jalan terhadap pasukan pimpinan AS selama perang.Taliban mengadakan parade hari ini yang memamerkan semua peralatan yang diberikan Joe Biden dan Kamala Harris kepada mereka pic.twitter.com/6DTDR0TKzL— Karli Bonne’ ���� (@KarluskaP) 14 Agustus 2024Menurut laporan, ribuan orang hadir, termasuk pejabat senior Taliban dan diplomat asing.Pertunjukan militer tersebut diikuti oleh pidato yang memperingati apa yang disebut Perdana Menteri Mohammad Hassan Akhund sebagai "kemenangan yang menentukan atas kekuatan internasional yang arogan dan menduduki."AS dan sekutunya mengirim pasukan ke Afghanistan pada tahun 2001 untuk memerangi Al-Qaeda dan kelompok jihadis lainnya sebagai bagian dari 'Perang Melawan Teror' global Washington, yang dicanangkan setelah serangan teroris 9/11.Pasukan Barat dengan cepat merebut Kabul, tetapi Taliban tetap aktif di sebagian besar wilayah negara itu, dan perang dengan pemberontak berlangsung selama bertahun-tahun sementara menjadi semakin tidak populer di AS.AS menghabiskan 3 Triliun dolar, 2 dekade Perang dan banyak nyawa yang terbuang Untuk menggantikan Taliban dengan Taliban 3 tahun kemudian Afghanistan merayakan kemenangan mereka atas "militer terhebat di bumi" Parade Armor, angkatan udara dan senjata semuanya disediakan oleh AS pic.twitter.com/ttuNBLjPHE— Chay Bowes (@BowesChay) 14 Agustus 2024Taliban akhirnya merebut kembali beberapa ibu kota provinsi dan berbaris menuju Kabul dengan sedikit atau tanpa perlawanan pada bulan Agustus 2021. Jatuhnya kota yang tak terduga memaksa Pentagon untuk melakukan evakuasi diplomat dan warga negara Amerika dengan tergesa-gesa.Ini menjijikkan. Taliban mengadakan PARADE MILITER dengan peralatan yang ditinggalkan AMERIKA SERIKAT selama penarikan pasukan yang mengerikan dari Afghanistan. pic.twitter.com/QT7xrjSloH— Graham Allen (@GrahamAllen_1) 14 Agustus 2024Tentara Amerika terakhir, Mayor Jenderal Angkatan Darat AS Chris Donahue, menaiki pesawat angkut militer sesaat sebelum batas waktu penarikan pasukan berakhir pada 31 Agustus 2021, mengakhiri kampanye militer melelahkan selama 20 tahun yang menghabiskan biaya miliaran dolar dan menewaskan puluhan ribu orang.Washington telah dikritik habis-habisan atas penanganannya terhadap evakuasi, yang menewaskan 13 anggota angkatan bersenjata Amerika, dan karena meninggalkan ribuan warga Afghanistan sekutu.[IT/r]