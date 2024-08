Presiden Universitas Columbia Mengundurkan Diri Beberapa Bulan setelah Protes ‘Gaza’ di Kampus

Columbia University President Minouche Shafik

IslamTimes - Minouche Shafik telah menjadi sasaran reaksi keras atas keputusannya untuk melibatkan otoritas polisi terhadap mahasiswa yang memprotes genosida Zionis Israel di Gaza, yang menyebabkan pengunduran dirinya.

Presiden Universitas Columbia Minouche Shafik mengundurkan diri setelah kerusuhan kampus dan protes anti-genosida selama berbulan-bulan di tengah serangan Zionis "Israel" di Gaza, sebagaimana terungkap dalam surat yang ia kirimkan kepada komunitas Columbia, yang diperoleh oleh CNN dan dikonfirmasi oleh juru bicara universitas.Shafik, seorang ekonom kelahiran Mesir dan mantan pejabat tinggi di Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Bank of England, serta mantan presiden London School of Economics, telah menghadapi kritik atas tanggapannya terhadap protes kampus terkait konflik tersebut.Dalam suratnya pada hari Rabu (14/8), Shafik mengakui kemajuan yang telah dibuat selama masa jabatannya tetapi mencatat bahwa itu "juga merupakan periode kekacauan di mana sulit untuk mengatasi pandangan yang berbeda di seluruh komunitas kami."Karena situasi kampus berdampak "sangat besar" pada dirinya, keluarganya, dan komunitas Columbia, Shafik memutuskan tindakan terbaik adalah mengundurkan diri."Saya telah mencoba menempuh jalan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip akademis dan memperlakukan semua orang dengan adil dan penuh kasih sayang. Sungguh menyedihkan—bagi komunitas, bagi saya sebagai presiden, dan pada tingkat pribadi—menemukan diri saya, kolega, dan mahasiswa menjadi sasaran ancaman dan pelecehan," tambahnya.Minouche Shafik telah resmi mengundurkan diri sebagai presiden Universitas Columbia. pic.twitter.com/7GdtP3J10w— maryam مريم������ (@bluepashminas) 15 Agustus 2024Pada bulan Mei, anggota fakultas Sekolah Seni dan Sains Universitas Columbia mengeluarkan mosi "tidak percaya" terhadap Presiden Minouche Shafik pada hari Kamis atas tanggapannya terhadap para pengunjuk rasa mahasiswa yang menuntut diakhirinya pertumpahan darah di Gaza.Dari 709 anggota fakultas yang berpartisipasi dalam pemungutan suara, 65% mendukung mosi tidak percaya. Mosi tersebut diajukan oleh anggota fakultas di dewan American Association of University Professors cabang Columbia.Menurut The Washington Post, 29% memberikan suara menentang mosi tersebut, sementara 6% abstain. Ketidakpuasan fakultas tersebut adalah atas keputusan Shafik untuk melibatkan Departemen Kepolisian New York (NYPD) dalam membubarkan perkemahan protes pro-Palestina di lingkungan universitas melalui cara-cara kekerasan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan senat universitas.Panel menentang penindasan protes Presiden Universitas Columbia menghadapi tekanan yang meningkat pada akhir April karena komite pengawas kampus mengutuk keras tindakan pemerintahannya dalam menekan demonstrasi pro-Palestina di sekolah tersebut.Universitas-universitas di seluruh Amerika Serikat telah menyaksikan dalam beberapa minggu terakhir lonjakan protes mahasiswa yang bersejarah dalam mendukung Palestina dan Gaza, yang menyerukan diakhirinya semua perjanjian dengan Zionis "Israel" dan menarik diri dari entitas pendudukan tersebut.Para mahasiswa juga menuntut diakhirinya dukungan AS terhadap Zionis "Israel" dan keterlibatan dalam perang genosida.Shafik telah mengeluarkan ultimatum kepada para mahasiswa yang berunjuk rasa: bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan pihak administrasi guna membubarkan perkemahan atau pihak sekolah akan mengambil langkah-langkah alternatif untuk membubarkannya.Akan tetapi, para demonstran tetap teguh dalam tuntutan mereka, dengan para pendukung baru yang jumlahnya semakin bertambah. Senat Universitas Columbia mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa administrasi Shafik telah mengikis kebebasan akademis dan mengabaikan privasi serta hak proses hukum yang wajar bagi para mahasiswa dan anggota fakultas dengan melibatkan polisi dan menghentikan protes tersebut."Keputusan tersebut... telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang rasa hormat administrasi terhadap tata kelola bersama dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan universitas," katanya.Senat, yang sebagian besar terdiri dari anggota fakultas dan staf lainnya dengan perwakilan minoritas mahasiswa, menahan diri untuk tidak secara eksplisit menyebut Shafik dalam resolusinya dan memilih nada yang tidak terlalu keras daripada kecaman. Presiden, yang juga merupakan anggota Senat, tidak hadir. [IT/r]