Iran Mengecam Dukungan AS untuk 'Israel' sebagai 'Skandal yang Tak Kunjung Berakhir'

An Israeli and US flag at the Pentagon

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani mengecam Amerika Serikat atas dukungannya yang tak tergoyahkan untuk entitas pendudukan Zionis Israel di tengah perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan pemerintah AS memberikan dukungan finansial, militer, dan politik untuk genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.Nasser Kanaani menyoroti bahwa Zionis "Israel" telah menewaskan 40.000 warga Palestina, termasuk 15.000 anak-anak, di Gaza hanya dalam waktu sepuluh bulan. Ia menambahkan bahwa lebih dari 100.000 orang lainnya telah terluka dan ribuan lainnya masih tertimbun reruntuhan dan hilang.Kanaani mengecam pejabat AS karena melabeli warga Palestina dan kelompok Perlawanan sebagai "teroris" sambil terus mendukung entitas pendudukan Israel saat melakukan kekejaman. "Meskipun demikian, para pejabat AS dengan memalukan menggambarkan warga Palestina dan kelompok perlawanan sebagai "teroris" dan pemerintah AS menegaskan kembali komitmen untuk membela Zionis Israel dari "teroris"!" tulisnya di X.Diplomat Iran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah AS memberikan dukungan finansial, militer, dan politik untuk genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.Dia menggambarkan pendudukan Zionis Israel sebagai "rezim teroris rasis" yang telah terlibat selama beberapa dekade terakhir "dalam pelanggaran mencolok dan sistematis terhadap hak asasi manusia, hak asasi manusia, dan hak asasi manusia bangsa Palestina dan melakukan 'kejahatan terhadap kemanusiaan' dengan dukungan penuh dari Barat dan khususnya AS.""Ini bukan hanya skandal permanen dan abadi bagi pemerintahan AS, tetapi juga tanggung jawab internasional dengan kemungkinan tuntutan hukum!" pungkas Kanaani.Pernyataan juru bicara tersebut senada dengan pernyataan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, yang mengkritik standar ganda yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Barat, yang telah "membuat rezim Zionis semakin agresif" dan mengancam perdamaian dan keamanan dunia, melalui panggilan telepon dengan presiden Dewan Eropa pada hari Minggu (11/8).Pezeshkian mengindikasikan bahwa kebijakan ini telah membantu pembunuhan dan kejahatan keji Israel di Jalur Gaza, serta di negara-negara regional. Ia mengatakan bahwa tindakan Zionis Israel "menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan kawasan dan dunia."[IT/r]