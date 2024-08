Gantz Menyerang Netanyahu: 'Beranilah Sekalipun Sekali'

Blue and White party depicts its leader, Benny Gantz, and Prime Minister Benjamin Netanyahu, in Ramat Gan, Israel

IslamTimes - Anggota Knesset mengatakan Netanyahu ragu-ragu untuk membuat keputusan penting sejak Oktober karena takut akan nasib koalisinya.

Mantan menteri kabinet perang dan anggota Knesset Benny Gantz mengecam Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu pada hari Kamis (15/8) atas penanganannya terhadap krisis yang Zionis "Israel" hadapi di Gaza dan wilayah utara, menuntut agar ia "beranilah sekali saja"."Awalnya, Anda ragu-ragu untuk bermanuver [di Gaza selatan], kemudian Anda ragu-ragu untuk memindahkan upaya ke utara, dan selama berbulan-bulan Anda ragu-ragu untuk bergerak maju dengan garis sandera karena takut akan nasib koalisi," kata Gantz saat berkunjung ke Kibbutz utara Ayelet Hashahar."Sudah waktunya bagi Anda untuk berhenti mengurusi nasib pemerintah, dan hanya mengurusi nasib [Zionis "Israel"]," lanjutnya. "Untuk sekali saja, bersikaplah berani."Menanggapi pernyataannya, partai Likud yang dipimpin perdana menteri mengatakan bahwa “protokol akan membuktikan bahwa Gantz adalah orang yang menentang keputusan yang penting bagi keamanan Zionis Israel, termasuk keputusan mengenai tindakan militer yang dramatis” saat Gantz masih berada di kabinet perang.Likud menambahkan bahwa pembunuhan para pemimpin Perlawanan baru-baru ini merupakan bukti “perubahan realitas” setelah Gantz keluar dari kabinet perang. “Mereka yang tidak berkontribusi pada perjuangan untuk meraih kemenangan dan pengembalian para sandera akan lebih baik jika mereka setidaknya tidak melakukan kerusakan.” Partai Gantz,Persatuan Nasional, membalas Likud, dengan mengatakan bahwa “Netanyahu tahu betul mengapa dia mencoba mengubah protokol dan menolak membentuk komisi penyelidikan negara yang akan mengungkap kebenaran: Siapa yang takut meluncurkan manuver darat, siapa yang menunda masuknya ke Khan Younis, dan siapa yang pada awalnya tidak ingin memasuki Koridor Philadelphia.”The New York Times melaporkan pada hari Kamis, mengutip pejabat senior AS, bahwa Zionis "Israel" telah mencapai hasil maksimal yang dapat dicapainya secara militer di Gaza, sehingga memberikan prospek terbatas untuk semakin melemahkan gerakan Perlawanan Palestina Hamas.Sementara militer Zionis Israel diduga telah "sangat menghambat Hamas," kecil kemungkinannya untuk sepenuhnya melenyapkan kelompok Palestina tersebut sebagaimana dinyatakan dalam tujuan perang.Mereka mengutip pejabat AS dan Zionis Israel saat ini dan sebelumnya yang menyatakan bahwa salah satu tujuan utama "Israel", yaitu pembebasan sekitar 115 tawanan yang masih ditahan di Gaza sejak 7 Oktober, tidak dapat dicapai melalui cara militer.[IT/r]