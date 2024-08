Russia Ambassador to the US Anatoly Antonov

IslamTimes - Kebungkaman Washington dalam menghadapi laporan bahwa Ukraina meledakkan pipa gas Nord Stream adalah taktik, kata utusan Rusia untuk AS Anatoly Antonov.

Duta Besar Rusia untuk Washington, Anatoly Antonov, menuduh AS mencoba mengalihkan kesalahan atas sabotase pipa Nord Stream 1 dan 2 ke "boneka"-nya di Ukraina.The Wall Street Journal melaporkan pada hari Rabu (14/8) bahwa serangan tahun 2022 yang merusak infrastruktur energi utama yang dibangun untuk mengirimkan gas Rusia ke Jerman dan seluruh Eropa Barat telah didalangi oleh sekelompok komandan militer dan pengusaha Ukraina.Menurut sumber outlet AS, pemimpin Ukraina Vladimir Zelensky awalnya menyetujui operasi tersebut. Ia dilaporkan kemudian mencoba membatalkannya, menyusul tekanan dari CIA, tetapi panglima tertinggi negara saat itu Valery Zaluzhny mengatakan kepadanya bahwa sudah terlambat untuk melakukannya, karena kelompok sabotase telah dikirim dan tidak ada cara untuk menghubunginya.Ketika disinggung oleh wartawan mengenai masalah tersebut pada hari Kamis (15/8), juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengatakan, "Saya tidak akan mengomentari laporan Wall Street Journal tentang hal ini." Keengganan Washington untuk menanggapi laporan keterlibatan Ukraina dalam serangan Nord Stream merupakan "indikatif," kata Antonov dalam sebuah posting di Telegram pada hari Jumat (16/8).Ajudan utama Zelensky menyangkal keterlibatan Kiev dalam serangan Nord Stream Baca selengkapnya Ajudan utama Zelensky menyangkal keterlibatan Kiev dalam serangan Nord StreamPemerintahan Presiden AS Joe Biden "berusaha mengambil posisi yang menguntungkan sebagai pengamat luar. Mereka ingin semua orang melupakan pernyataan yang tidak mengenakkan dari pimpinan AS tentang pentingnya menghancurkan jaringan pipa gas."Pada bulan Februari 2022, Biden secara terbuka memperingatkan bahwa jika Rusia melancarkan operasi militer terhadap Ukraina, “tidak akan ada lagi Nord Stream 2. Kami akan mengakhirinya.”Para pejabat di Washington “berusaha mengalihkan semua tanggung jawab [atas penghancuran Nord Stream] ke boneka Ukraina mereka. Meskipun mereka memahami betul bahwa Kiev tidak akan mengambil langkah apa pun tanpa ‘lampu hijau’ dari Washington,” tegas duta besar tersebut.Perilaku pemerintahan Biden sama saja dengan “legitimasi laten terorisme, bahkan jika menyangkut wilayah sekutu mereka sendiri.Faktanya, AS sedang menulis ‘cek kosong’ untuk kejahatan serupa di masa mendatang,” tegas Antonov. Menurut diplomat tersebut, Rusia, pada bagiannya, akan terus berupaya untuk mengidentifikasi dan meminta pertanggungjawaban “pelaku sebenarnya” ledakan Nord Stream dan memastikan bahwa serangan semacam itu tidak akan terulang di masa mendatang.Pejabat tinggi di Moskow, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, sebelumnya menuding Washington, dengan alasan bahwa Washington akan memperoleh keuntungan paling besar dari sabotase yang mengganggu pasokan energi Rusia ke UE, yang memaksa blok tersebut untuk bergantung pada gas alam cair yang dipasok AS yang lebih mahal.WSJ Pada awal tahun 2023, jurnalis pemenang Penghargaan Pulitzer Seymour Hersh melaporkan bahwa bahan peledak ditanam di jaringan pipa Nord Stream oleh penyelam Angkatan Laut AS dengan kedok latihan NATO, dan kemudian diledakkan atas perintah dari Biden. Gedung Putih telah menolak temuan Hersh sebagai "sama sekali salah dan sepenuhnya fiksi."[IT/r]