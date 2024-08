AS Tingkatkan Personel Militer di Timur Tengah hingga 17%

Deputy Pentagon Press Secretary Sabrina Singh takes a question from a reporter during a news conference at the Pentagon

IslamTimes - Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, Amerika Serikat telah meningkatkan pasukannya di kawasan tersebut, yang menegaskan kesiapannya untuk mendukung dan mempertahankan pendudukan terhadap serangan apa pun.

Amerika Serikat "secara ketat" memantau situasi di Timur Tengah mengingat meningkatnya ketegangan, kata Pentagon pada hari Kamis (15/8).Juru bicara Pentagon Sabrina Singh mengatakan AS memperkuat postur dan kemampuan pasukan militernya di seluruh Timur Tengah untuk "mempertahankan Zionis Israel" dan pasukan AS yang dikerahkan di kawasan tersebut, dengan mencatat bahwa AS tetap "berfokus pada de-eskalasi ketegangan di kawasan tersebut, sementara juga bersiap untuk pencegahan dan pembelaan Zionis Israel.""Pemerintah AS juga tetap sangat fokus untuk mengamankan gencatan senjata sebagai bagian dari kesepakatan penyanderaan untuk membawa semua sandera pulang dan mengakhiri perang di Gaza," tambahnya.Singh juga menolak menanggapi tanggapan Pentagon atas pembalasan Iran terhadap Zionis "Israel", dengan mengatakan, "Yang dapat saya katakan adalah -- kami telah meningkatkan dan memperkuat kehadiran regional kami untuk mengirim pesan pencegahan, untuk mengirim pesan bahwa kami tidak ingin melihat ini meluas menjadi perang regional, dan ketika menyangkut serangan terhadap pasukan kami, Anda selalu melihat kami mengambil tindakan yang kami perlukan untuk menanggapinya."Dia juga menegaskan kembali dukungan AS terhadap Zionis "Israel", dengan mengatakan jika pendudukan diserang, Washington akan membelanya, dengan memberikan contoh Operasi True Promise pada tanggal 14 April.Tom Crosson, juru bicara Pentagon, juga mengungkapkan bahwa 40.000 personel AS telah dikerahkan di Timur Tengah di tengah meningkatnya ketegangan."Ada sekitar 40.000 personel AS di wilayah tanggung jawab Komando Pusat AS," sementara "Secara rutin, ada sekitar 34.000 di wilayah tersebut," menurut Crosson.AS akan mengirim lebih banyak kapal perang dan jet tempur ke Timur Tengah untuk melindungi Zionis 'Israel' Awal bulan ini, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin memerintahkan pengerahan kapal perang angkatan laut, jet tempur, dan sistem pertahanan rudal balistik tambahan di Timur Tengah untuk mengantisipasi tanggapan Iran dan Poros Perlawanan terhadap pembunuhan dan agresi Zionis Israel baru-baru ini."Untuk mempertahankan kehadiran kelompok penyerang kapal induk di Timur Tengah, Menteri telah memerintahkan Kelompok Penyerang Kapal Induk USS ABRAHAM LINCOLN untuk menggantikan Kelompok Penyerang Kapal Induk USS THEODORE ROOSEVELT, yang saat ini dikerahkan di wilayah tanggung jawab Komando Pusat," kata Pentagon dalam sebuah pernyataan.Austin juga memerintahkan kapal penjelajah dan kapal perusak tambahan yang mampu menahan rudal balistik ke wilayah Komando Eropa AS dan Komando Pusat AS, dan meningkatkan kesiapan untuk mengerahkan pertahanan rudal balistik tambahan berbasis darat, pernyataan itu menambahkan."Penyesuaian postur ini menambah jangkauan luas kemampuan yang dimiliki militer AS di kawasan tersebut, termasuk Kelompok Siap Amfibi USS WASP/Unit Ekspedisi Marinir (ARG/MEU) yang beroperasi di Mediterania Timur," dengan lebih dari 4.500 pelaut dan marinir di seluruh pasukan.Minggu lalu, Austin mengonfirmasi bahwa "Pesawat F-22 Raptor AS yang tiba di kawasan hari ini merupakan salah satu dari banyak upaya untuk mencegah agresi, mempertahankan Zionis Israel, dan melindungi pasukan AS di kawasan tersebut."[IT/r]