FBI Dilaporkan Mmenggeledah Rumah Kritikus Biden yang Tinggal di Moskow

FBI

IslamTimes - Keluarga Dimitri Simes menjadi sasaran intimidasi pemerintah, klaim putranya

FBI telah melaksanakan surat perintah penggeledahan di rumah pakar politik dan penulis AS kelahiran Rusia Dimitri Simes, yang telah menjadi kritikus vokal pemerintahan Presiden Joe Biden.Tindakan penegakan hukum tersebut terjadi pada hari Selasa (13/8) di properti yang terletak di Rappahannock County, menurut outlet berita lokal. Putra penulis, Dimitri Simes Jr., menggambarkannya sebagai "upaya intimidasi seperti bandit" oleh pemerintah AS dalam sebuah pernyataan yang dirilis di X (sebelumnya Twitter).Dalam sebuah email pada Rabu (14/8) malam, juru bicara FBI Samantha Shero menolak mengomentari penggerebekan tersebut, kecuali untuk mengonfirmasi bahwa itu telah diizinkan oleh pengadilan, Rappahannock News telah melaporkan.Seorang mantan ajudan Richard Nixon, Simes adalah warga negara AS yang dinaturalisasi dan berimigrasi ke negara tersebut pada tahun 1973.Ia digambarkan oleh media AS sebagai orang yang menyediakan "platform yang simpatik bagi pemerintah Rusia di jantung lembaga kebijakan DC," setelah Senator Rand Paul menunjuknya sebagai penasihat kebijakan luar negeri pada tahun 2014.Pada tahun 1999, ia menerbitkan sebuah buku tentang pencarian Rusia untuk tempat baru di dunia setelah runtuhnya Uni Soviet.Ia juga merupakan penerbit dan CEO majalah National Interest, yang menganjurkan pendekatan realis terhadap hubungan internasional dan geopolitik.[IT/r]