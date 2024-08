Israel Berharap AS dan Sekutu Lainnya Membantu Mengebom Iran

UK Foreign Secretary David Lammy and French FM Stephane Sejourne (R) are welcomed by Israeli FM Israel Katz in Jerusalem

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Zionis Israel, Israel Katz, telah menyatakan bahwa negaranya berharap tidak hanya Amerika Serikat tetapi juga sekutu-sekutunya, termasuk Inggris dan Prancis, untuk membantu dalam operasi-operasi ofensif terhadap Tehran jika terjadi konflik langsung.

Menlu Zionis Israel telah mendesak mitra-mitra Inggris dan Prancis untuk "mengklarifikasi secara terbuka" komitmen merekaKatz menyampaikan komentar-komentar ini selama pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy dan Menteri Luar Negeri Prancis Stéphane Séjourne di Yerusalem pada hari Jumat (16/8), menurut pernyataan berbahasa Ibrani dari kantornya."Zionis Israel berharap Prancis dan Inggris untuk mengklarifikasi secara terbuka kepada Iran bahwa tidak dapat diterima jika Iran menyerang Zionis Israel, dan bahwa jika Iran menyerang, koalisi pimpinan AS akan bergabung dengan Zionis Israel tidak hanya dalam pertahanan tetapi juga dalam serangan terhadap target-target penting di Iran," kata pernyataan itu, sebagaimana dikutip oleh Times of Israel.Katz menegaskan kembali dalam sebuah posting di X (sebelumnya Twitter) bahwa ia menjelaskan dengan “jelas” kepada rekan-rekannya bahwa mereka harus mengumumkan secara terbuka bahwa negara mereka “akan mendukung Zionis Israel tidak hanya dalam hal pertahanan tetapi juga dalam menyerang target di Iran.”Saya menjamu rekan-rekan saya, Menlu Prancis @steph_sejourne dan Menlu Inggris @DavidLammy, di Yerusalem hari ini untuk kunjungan mendesak di tengah ancaman Iran untuk menyerang Zionis Israel. Saya berterima kasih kepada mereka atas dukungan mereka terhadap Zionis Israel dan menjelaskan bahwa cara yang tepat untuk menghalangi Iran dan… pic.twitter.com/2bDs1B8LRU— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) 16 Agustus 2024Para diplomat Prancis dan Inggris meremehkan pernyataan ini, dengan Sejourne memberi tahu wartawan bahwa akan “tidak pantas” untuk membahas “balasan atau persiapan untuk pembalasan Israel” di tengah upaya diplomatik untuk merundingkan kesepakatan guna mengakhiri perang Gaza. Pernyataan bersama Prancis-Inggris setelah pertemuan itu juga tidak menyebutkan adanya koalisi anti-Iran."Kami telah mendesak Iran dan proksinya untuk menghentikan ancaman serangan militer yang sedang berlangsung terhadap Zionis Israel. Kami juga telah menekankan kepada semua pihak bahwa spiral pembalasan yang meningkat harus diakhiri," kata mereka dalam satu-satunya rujukan mereka ke Tehran.Pertemuan di Yerusalem terjadi sesaat sebelum putaran terakhir perundingan gencatan senjata tidak langsung berakhir tanpa terobosan, meskipun ada janji untuk kembali ke meja perundingan minggu depan. Perang antara Zionis Israel dan Hamas telah berlangsung selama 10 bulan sejak kelompok militan itu melancarkan serangan mematikan, yang mengakibatkan sekitar 1.100 kematian dan sekitar 200 sandera. Respons besar-besaran Zionis Israel telah merenggut lebih dari 40.000 nyawa warga Palestina, menurut pejabat kesehatan Gaza.Risiko konflik yang lebih luas di Timur Tengah diperburuk secara drastis oleh pembunuhan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh, yang menjabat sebagai negosiator utama kelompok bersenjata Palestina itu dalam perundingan tidak langsung dengan Zionis Israel. Ia terbunuh di Tehran pada tanggal 31 Juni, beberapa jam setelah menghadiri pelantikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Iran berjanji akan memberikan "hukuman keras" kepada Zionis Israel, yang tidak mengakui atau membantah keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut.AS telah mengerahkan kapal perang tambahan dan kapal selam ke Timur Tengah untuk melindungi negara Yahudi tersebut dari potensi serangan, tetapi masih belum jelas apakah Washington telah menyetujui rencana untuk mengebom Iran.Pada bulan April, ketika Iran menembakkan ratusan rudal dan pesawat nirawak ke Zionis Israel sebagai balasan atas pengeboman kedutaan besarnya di Damaskus, jet tempur dan kapal perang AS membantu mencegat banyak proyektil yang masuk. Namun, ini adalah operasi pertahanan murni, tanpa serangan balik langsung terhadap target di dalam Iran.[IT/r]