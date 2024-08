Trump Berjanji Mendukung 'Perang Melawan Teror' Israel

Israeli tank devision

IslamTimes - Calon presiden AS dari Partai Republik Donald Trump mengatakan dia akan mendukung pemerintah Zionis Israel dalam perang melawan kelompok militan Palestina Hamas jika dia merebut kembali Gedung Putih pada bulan November.

Negara Yahudi itu harus "menang cepat" melawan Hamas, mantan presiden AS Donald Trump menegaskanMantan presiden itu, yang berbicara dalam konferensi pers pada hari Kamis (15/8) di klub golfnya di Bedminster, New Jersey, mengecam lawannya dari Partai Demokrat, Kamala Harris, karena "selalu menuntut gencatan senjata.""Ketika saya kembali ke Ruang Oval, saya akan mendukung hak Zionis Israel untuk memenangkan perang melawan teror. Mereka harus memiliki hak untuk memenangkan perang," katanya.Jika Harris memenangkan pemilihan, "para pembakar bendera kiri radikal dan simpatisan Hamas tidak hanya akan menyebabkan kekacauan di jalan-jalan kita. Mereka akan menjalankan kebijakan luar negeri AS di Gedung Putih, dan Zionis Israel akan hilang," Trump berpendapat.Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia akan "memberikan Israel dukungan yang dibutuhkannya untuk menang" tetapi ia ingin mereka "menang dengan cepat."Ketika ditanya oleh wartawan kapan terakhir kali ia berbicara dengan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu, Trump mengatakan mereka belum berbicara sejak mereka bertemu bulan lalu di resor golf Trump di Florida."Saya kira saya mungkin berbicara dengannya, tetapi saya belum melakukannya sejak saat itu," imbuh Trump.Axios melaporkan sebelumnya, mengutip sumber, bahwa Trump berbicara melalui telepon dengan Netanyahu pada hari Rabu dan membahas penyanderaan Gaza dan kesepakatan gencatan senjata. Panggilan telepon Trump dimaksudkan untuk mendorong Netanyahu agar menerima kesepakatan tersebut, menurut salah satu sumber.Kantor Perdana Menteri Zionis Israel kemudian mengeluarkan pernyataan yang membantah bahwa panggilan telepon tersebut terjadi. Trump mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News bulan lalu bahwa Zionis Israel perlu mengakhiri perang di Gaza sesegera mungkin dan membawa kembali para sandera AS.Trump sebelumnya mengklaim bahwa Harris, yang menikah dengan seorang pria Yahudi, "tidak menyukai orang Yahudi dan Zionis Israel bahkan lebih dari Biden." Harris sebelumnya menyerukan gencatan senjata di Gaza, tetapi tim kampanyenya mengatakan minggu lalu bahwa ia tidak akan mendukung embargo senjata terhadap Zionis Israel dan akan "selalu memastikan Zionis Israel mampu mempertahankan diri terhadap Iran dan kelompok teroris yang didukung Iran."Gelombang permusuhan baru antara Zionis Israel dan Hamas meletus Oktober lalu setelah kelompok militan itu melancarkan serangan mendadak ke Zionis Israel selatan dari Gaza, yang mengakibatkan kematian sekitar 1.100 orang, sementara 200 lainnya disandera. Respons besar-besaran Israel telah merenggut lebih dari 40.000 nyawa, sementara 92.401 orang lainnya terluka, menurut pejabat kesehatan Palestina.[IT/r]