Trump Berjanji Akan Bersikap Baik terhadap Iran, Mungkin

Republican presidential candidate, former US President Donald Trump

IslamTimes - Calon dari Partai Republik telah berjanji untuk membangun hubungan baik dengan Republik Islam Iran jika ia kembali ke Ruang Oval

Calon presiden AS dari Partai Republik Donald Trump mengatakan bahwa ia berharap Washington akan bersikap ramah terhadap Tehran jika ia kembali ke Gedung Putih.Ia menyampaikan pernyataan tersebut pada hari Kamis (15/8) saat berbicara dalam sebuah konferensi pers di New Jersey tentang rencananya untuk memulihkan perdamaian dunia."Saya tidak bermaksud bersikap buruk terhadap Iran, kami akan bersikap ramah, saya harap... mungkin, tetapi mungkin juga tidak," kata Trump, setelah menuduh Tehran mendanai kelompok militan Palestina Hamas. "Tetapi mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir," tegas Trump.AS menarik diri dari Kesepakatan Nuklir Iran (JCPOA) pada tahun 2018 selama masa jabatan pertama Trump, yang saat itu menjuluki perjanjian tersebut sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah ada." Rencana Aksi Komprehensif Bersama, yang pada tahun 2015 ditandatangani oleh Iran, China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, dan pemerintahan Presiden AS Barack Obama, membayangkan Tehran mengurangi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan pembatasan internasional terhadapnya.Kemudian kecaman Washington terhadap perjanjian penting tersebut mendorong Iran untuk mengingkari beberapa komitmen JCPOA-nya dan kembali memperkaya uranium.Awal minggu ini, tim kampanye Trump mengklaim bahwa penjahat dunia maya Iran telah mencuri dokumen internal AS, dengan tujuan untuk memengaruhi pemilihan umum 2024. Laporan intelijen dunia maya sebelumnya oleh Microsoft telah memperingatkan bahwa peretas dan situs berita palsu yang diduga terkait dengan Iran dapat menargetkan pejabat tak dikenal yang terkait dengan kampanye presiden AS.Trump kemudian memposting di platform Truth Social miliknya bahwa ia yakin Iran berada di balik serangan tersebut, dengan menulis "Kami baru saja diberi tahu oleh Microsoft Corporation bahwa salah satu dari banyak situs web kami diretas oleh Pemerintah Iran – Bukan hal yang baik untuk dilakukan!"Misi tetap Iran di PBB telah membantah tuduhan kampanye Trump, dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, dengan menulis bahwa "pemerintah Iran tidak memiliki [dokumen yang dituduhkan] dan juga tidak memiliki niat atau motif untuk ikut campur dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat."[IT/r]