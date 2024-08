Warga Korea Selatan Memperingati Hari Pembebasan, Tunjukkan Solidaritas dengan Palestina

South Koreans commemorate Liberation Day, show solidarity with Palestine

IslamTimes - Warga Korea Selatan turun ke jalan untuk memprotes genosida yang dilakukan Zionis "Israel" di Gaza, menyerukan gencatan senjata segera dan pembebasan warga Palestina dari pendudukan Zionis "Israel".

Pendukung warga Palestina dari seluruh Korea Selatan berunjuk rasa di ibu kota Seoul saat negara itu memperingati pembebasannya dari Jepang setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1945.Mahasiswa Universitas Palestina Nareman mengutuk kekejaman Zionis "Israel", khususnya di Jalur Gaza, dengan menyatakan bahwa Zionis "Israel" baru-baru ini mengebom sekolah lain dan sekarang mengirim pasukan darat ke Khan Younis.Berbagai kalangan bergabung dalam protes tersebut, dengan AS baru-baru ini menyetujui bantuan militer miliaran dolar untuk Zionis "Israel", banyak warga Amerika sekarang mengakui keterlibatan pemerintah mereka.“Klaim AS yang mendorong gencatan senjata sambil mempersenjatai agresor merupakan kontradiksi, karena AS bukanlah mediator, melainkan mitra dalam genosida,” kata Stuart, seorang guru Amerika.Dukungan Korea Selatan terhadap perjuangan Palestina berakar pada pengalaman historis dan kontemporernya, termasuk penjajahan Jepang dari tahun 1910-1945 dan kehadiran pasukan AS.Seo Seong-Won, seorang pekerja pembangunan internasional, menyoroti bahwa banyak individu terhormat di Korea Selatan telah berperang melawan Jepang dengan senjata, bersamaan dengan para pejuang perlawanan yang bertempur di Gaza.Meskipun ada ancaman dari Zionis “Israel” untuk memperluas kekerasan ke negara lain, para peserta menyuarakan harapan untuk gencatan senjata, dan akhirnya pembebasan bagi Palestina.[IT/r]