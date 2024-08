Blinken Menuju "Israel" Hari Minggu dalam Kunjungan Kesembilan sejak Perang di Gaza

U.S. Secretary of State Antony Blinken

IslamTimes - Antony menuju ke Zionis "Israel" menjelang dimulainya kembali pembicaraan yang dimediasi untuk gencatan senjata di Gaza, sementara Hamas tetap berhati-hati terhadap optimisme yang ditunjukkan untuk pembentukan kesepakatan.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dijadwalkan akan berkunjung ke Zionis "Israel" pada hari Minggu (18/8) saat para mediator berusaha untuk membuat gencatan senjata di Jalur Gaza.Kunjungan Blinken pada hari Minggu (18/8) adalah yang kesembilan sejak pendudukan Zionis Israel melancarkan genosida tanpa henti di Gaza pada bulan Oktober, dan akan mencakup pertemuan dengan pejabat Zionis Israel sebelum melanjutkan pembicaraan yang dimediasi di Kairo.Para mediator Mesir, Qatar, dan AS mengatakan putaran negosiasi baru-baru ini membuat kemajuan, dengan Presiden AS Joe Biden mengklaim "kita lebih dekat [dengan kesepakatan] daripada sebelumnya".Di sisi lain, anggota biro politik Hamas Sami Abu Zahri memperingatkan tentang keyakinan dan optimisme para mediator, dengan menegaskan bahwa tanda-tanda kemajuan hanyalah "ilusi", AFP melaporkan."Kita tidak menghadapi kesepakatan atau negosiasi nyata, melainkan penerapan perintah Amerika," katanya.[IT/r]