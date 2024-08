Wakil Palestina Jadi Tamu Perdana Gedung Pancasila Usai Dipugar

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berbincang dengan Penasihat Presiden Palestina untuk Urusan Luar Negeri Riyad Al-Maliki

IslamTimes - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan bahwa Palestina, yang diwakili Penasihat Presiden Palestina untuk Urusan Luar Negeri Riyad Al-Maliki, menjadi tamu perdana Gedung Pancasila yang telah selesai dipugar di Kompleks Kemlu RI, Jakarta.

Gedung Pancasila tersebut selama ini dipugar hampir setahun, dan akhirnya diresmikan seusai pemugaran di Kompleks Kemlu RI, Jakarta pada Senin (19/8).Dengan demikian, pertemuan tersebut, menurut dia, memiliki makna yang amat dalam dalam perjuangan Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.“Untuk pertama kalinya, Gedung Pancasila dengan wajah baru digunakan untuk melakukan pertemuan bilateral, dan itu adalah dengan Palestina,” kata Retno di Gedung Pancasila Kemlu RI Jakarta.Dalam pertemuan tersebut, Retno dan Al-Maliki membahas isu bersama dan penguatan kerja sama bilateral, khususnya terkait tindak lanjut dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina yang sempat dibahas dalam pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo dan Al-Maliki pada Senin (19/8) pagi.“Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia akan terus mendukung perjuangan bangsa Palestina,” ucap Menlu RI.Selain itu, Retno menyatakan bahwa kehadiran Penasihat Presiden Palestina ke Indonesia yang tengah merayakan kemerdekaannya memiliki makna simbolis yang dalam atas dukungan yang diberikan Indonesia kepada rakyat Palestina.Terlebih, ucap dia, Palestina adalah termasuk negara yang paling pertama mengakui kemerdekaan Indonesia.Sebelum pertemuan tersebut, Riyad Al-Maliki menyerahkan penghargaan “Medal of Merit of the Order of the State of Palestine” yang dianugerahkan Pemerintah Palestina kepada Menlu Retno Marsudi usai menghadiri peresmian pemugaran Gedung Pancasila di Kompleks Kemlu RI Jakarta.Al-Maliki sebelumnya juga bertemu Presiden Jokowi untuk menyerahkan penghargaan tertinggi dari pemerintah Palestina, “Grand Collar of the Order of the State of Palestine”.Penghargaan tersebut adalah bentuk apresiasi Pemerintah Palestina atas jasa Presiden Jokowi dan Menlu Retno menyuarakan dan membela hak Palestina di kancah internasional.[IT/r]