Blinken Menuju Mesir, Qatar, Setelah Mnerima Proposal Netanyahu

US Secretary of State Antony Blinken speaks to the media at the David Kempinski Hotel in Tel Aviv

IslamTimes - Setelah menyetujui proposal Zionis Israel yang oleh Perlawanan disebut sebagai penyerahan penuh, Blinken mengatakan Hamas perlu menerimanya.

Setelah berdiskusi dengan pendudukan Zionis Israel pada hari Senin (19/8), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa ia akan terbang ke Mesir dan Qatar untuk berunding dengan para pemimpin mereka mengenai prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan Hamas bagi proposal penghubung terbaru mengenai gencatan senjata Gaza.Blinken mengatakan kepada pers bahwa ia berharap dapat berkonsultasi dengan Presiden el-Sisi, Emir Sheikh Tamim, dan rekan-rekan penting lainnya di kedua negara mengenai langkah-langkah segera ke depan, khususnya apa yang perlu dilakukan.Setelah menyetujui proposal Zionis Israel yang oleh Perlawanan disebut sebagai penyerahan penuh, Blinken mengatakan Hamas perlu menerimanya. Ia mengatakan bahwa langkah penting berikutnya adalah bagi Hamas untuk menyetujui rencana gencatan senjata, setelah itu para negosiator akan membahas ketentuan-ketentuan perjanjian "untuk memastikan bahwa Hamas ikut serta."Ia menggambarkan dugaan upaya Washington baru-baru ini untuk menetapkan gencatan senjata di Jalur Gaza sebagai "mungkin yang terbaik, mungkin kesempatan terakhir", dan menyerukan kepada semua pihak untuk mengizinkan penyelesaian kesepakatan.Menjelang pertemuannya dengan presiden pendudukan Zionis Israel, Isaac Herzog, Blinken mengatakan kepada wartawan bahwa putaran pembicaraan mendatang adalah "momen yang menentukan" dan berpotensi menjadi kesempatan terakhir untuk memulangkan para tawanan dan menerapkan gencatan senjata "untuk menempatkan semua orang di jalur yang lebih baik menuju perdamaian dan keamanan yang langgeng.""Sudah saatnya bagi semua orang untuk mengatakan ya dan tidak mencari alasan untuk mengatakan tidak," tambahnya.Seorang sumber Palestina yang terlibat dalam negosiasi tersebut mengungkapkan kepada Al Mayadeen rincian proposal baru AS untuk gencatan senjata di Gaza dan pertukaran tahanan, dengan menekankan bahwa hal itu "sepenuhnya bertentangan dengan perjanjian yang sebelumnya telah diterima kedua belah pihak."Menurut sumber Palestina tersebut, proposal baru Amerika tersebut "dibangun berdasarkan kerangka kerja May tetapi telah disesuaikan untuk mengakomodasi dan menyelaraskan dengan kondisi dan tuntutan Israel terkini." Sumber tersebut selanjutnya menjelaskan kepada Al Mayadeen bahwa, terkait gencatan senjata, usulan AS "tidak menyerukan gencatan senjata permanen." Sebaliknya, gencatan senjata sedang dibahas sebagai bagian dari fase kedua dengan batas waktu yang ditetapkan dengan jelas.Sumber tersebut menyoroti bahwa usulan AS menekankan bahwa "kecuali Hamas menyetujui tuntutan Israel, pendudukan akan melanjutkan operasi militer pada fase kedua."Ia juga menekankan bahwa usulan tersebut "tidak mencakup gencatan senjata yang komprehensif.[IT/r]