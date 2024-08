Pejabat Israel: AS Mendukung Pendekatan Israel terhadap Koridor Philadelphia

US Secretary of State Antony Blinken and Israeli occupation Prime Minister Benjamin Netanyahu

IslamTimes - Media Zionis Israel melaporkan bahwa seorang pejabat yang mengetahui pertemuan antara pejabat pendudukan AS dan Zionis Israel menjelaskan bahwa penarikan Zionis "Israel" dari perbatasan Gaza-Mesir tanpa mencapai tujuannya untuk menyingkirkan Hamas akan menunjukkan kelemahan di seluruh wilayah.

"Amerika tidak menolak logika strategis Zionis Israel," menurut sebuah laporan oleh The Times of Israel yang mengutip seorang pejabat yang mengetahui pertemuan yang diadakan antara Perdana Menteri pendudukan Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken tadi malam.Menurut laporan tersebut, Zionis "Israel" berpendapat bahwa mereka tidak akan meninggalkan Rute Philadelphia, tidak sepenuhnya, karena Tel Aviv "tidak dapat memastikan bahwa kami dapat mundur" karena tekanan internasional meningkat.Pejabat yang dikutip tersebut juga dilaporkan mencatat bahwa Washington, melalui Blinken, menerima pendekatan pendudukan Zionis Israel mengenai Rute Philadelphia sambil menekankan bahwa upaya untuk melindungi Zionis "Israel" dan kepentingan keamanannya akan terus berlanjut sepanjang minggu mendatang.Pejabat tersebut membandingkan sikap pertahanan saat ini—"kita akan tahu bagaimana menghadapi" ancaman apa pun dari Hamas jika Zionis "Israel" menarik diri dari perbatasan Gaza-Mesir—dengan sudut pandang serupa yang terlihat selama proses perdamaian Oslo pada 1990-an, pelepasan diri pada 2005, dan perjanjian yang mengakhiri Perang Lebanon Kedua 2006 atau strategi "Hamas dicegah".Selain itu, laporan tersebut mengutip pernyataan pejabat tersebut bahwa "perdana menteri menilai bahwa Iran akan tetap mencoba menyerang Israel," dengan mengklaim bahwa "Iran berkepentingan untuk mengakhiri perang sehingga Hamas akan bertahan hidup."Menurut laporan media Zionis Israel, pejabat tersebut berpendapat bahwa jika "Israel" setuju untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza tanpa mencapai tujuannya untuk "menyingkirkan Hamas", hal itu akan menunjukkan rasa lemah di seluruh wilayah dan "itulah hal terakhir yang harus dilakukan Zionis Israel saat ini."Mediator Arab: Mesir bersikeras agar Israel menarik diri dari perlintasan RafahTV Al-Qahera mengutip sumber tingkat tinggi yang mengatakan bahwa Mesir "memperbarui komitmennya untuk menarik diri sepenuhnya dari perlintasan Rafah dan koridor Philadelphia."Dalam konteks yang sama, The Wall Street Journal mengutip mediator Arab yang mengatakan bahwa tim teknis Israel mengakhiri pertemuannya dengan mitranya di Kairo untuk membahas masalah Koridor Philadelphia dan perlintasan perbatasan Rafah tanpa membuat kemajuan yang signifikan.Menurut mediator ini, kepala biro politik Hamas Yahya Sinwar "percaya bahwa putaran pembicaraan terakhir adalah taktik yang bertujuan memberi Israel lebih banyak waktu untuk meluncurkan kampanye militernya."Mediator Arab mengatakan, menurut surat kabar tersebut, bahwa Zionis "Israel" berupaya membangun tembok di Koridor Philadelphia, dan menginginkan akses ke siaran kamera dan sensor yang memantau area tersebut.[IT/r]