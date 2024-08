Kepala Intelijen DPR AS: Iran Hampir Memiliki Senjata Nuklir 

US House Intelligence Chairman Rep. Mike Turner

IslamTimes - Tehran dapat menjadi negara nuklir pada akhir tahun ini karena kebijakan Presiden AS Joe Biden yang gagal, Rep. Mike Turner telah memperingatkan.

Iran dapat mengembangkan senjata nuklir pada akhir tahun ini, Ketua Komite Intelijen DPR AS Mike Turner memperingatkan dalam sebuah pernyataan kepada CBS pada hari Minggu (18/8).Anggota Partai Republik Ohio tersebut mengklaim bahwa kebijakan yang ditempuh oleh Presiden Joe Biden dan pemerintahannya terkait dengan Iran telah gagal dan menyarankan bahwa di bawah mantan Presiden dan calon dari Partai Republik saat ini Donald Trump, segalanya akan berbeda.“Tehran dapat mendeklarasikan dirinya sebagai negara nuklir pada akhir tahun ini karena kebijakan Presiden AS Joe Biden yang gagal,” kata Turner, yang menyatakan bahwa beberapa laporan telah keluar yang menguraikan kemungkinan ini. Ia menambahkan bahwa perkembangan seperti itu akan menandai eskalasi besar yang telah berusaha dihindari AS selama bertahun-tahun.Bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengeluarkan peringatan serupa, yang menyatakan bahwa Teheran akan membutuhkan waktu "satu atau dua minggu" untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun senjata nuklir, dengan mencatat bahwa negara tersebut telah menimbun uranium yang hampir setara dengan senjata nuklir sejak AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran (yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama, atau JCPOA) pada tahun 2018.Setelah "perjanjian nuklir dibatalkan, alih-alih setidaknya satu tahun lagi dari memiliki kapasitas produksi bahan fisil untuk senjata nuklir, [Iran] sekarang mungkin hanya berjarak satu atau dua minggu dari melakukan itu," kata diplomat AS tersebut di Forum Keamanan Aspen di Colorado.JCPOA, yang ditandatangani pada tahun 2015 oleh Iran, China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, dan AS di bawah Presiden Barack Obama, mengharuskan Tehran mengurangi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional. Namun, Trump menarik diri dari perjanjian tersebut, dan menyebutnya sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah ada" karena, menurutnya, perjanjian tersebut gagal mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Padahal Iran berulang kali menekankan bahwa mereka tidak punya rencana untuk melakukannya dan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai.Baru-baru ini, Tehran telah menegaskan kembali bahwa mereka bermaksud untuk mematuhi doktrin nuklirnya tetapi telah memperingatkan bahwa mereka dapat dipaksa untuk mempertimbangkan kembali posisinya jika keberadaan negara itu terancam, terutama di tengah meningkatnya ketegangan dengan Zionis Israel."Kami tidak punya keputusan untuk membangun bom nuklir tetapi jika keberadaan Iran terancam, tidak akan ada pilihan selain mengubah doktrin militer kami," seorang penasihat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan pada bulan Mei setelah Zionis Israel mengancam akan menyerang fasilitas nuklir Tehran.[IT/r]