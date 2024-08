PFLP: Blinken Memberi 'Israel' Mandat Baru untuk Melanjutkan Perang di Gaza

US Secretary of State Antony Blinken has granted the Israeli occupation government a renewed mandate to continue its aggression and genocidal

IslamTimes - PFLP mengatakan hasil langsung dari kunjungan Blinken ke wilayah tersebut adalah "peningkatan pembantaian di Gaza dan peningkatan laju perang genosida."

Setelah bertemu dengan Perdana Menteri pendudukan Zionis Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin (19/8), Blinken tiba di Mesir pada hari Selasa (20/8) untuk pertemuan mengenai penyelesaian kesepakatan gencatan senjata Gaza. Ia akan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di istana musim panasnya di kota El Alamein.Diplomat tinggi AS tersebut kemudian akan menuju pertemuan dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, di Doha, tempat pembicaraan gencatan senjata berlangsung minggu lalu.Dalam sebuah pernyataan, PFLP menekankan bahwa militer Zionis Israel telah bertindak atas mandat ini dengan mengintensifkan pembantaian dan pemindahan paksa di wilayah tersebut, dengan contoh terbaru adalah pengepungan puluhan ribu orang yang mengungsi di Khan Younis barat, di Gaza selatan, menggunakan tank dan penembakan hebat.Menurut PFLP, dampak langsung dari kunjungan Blinken ke wilayah tersebut adalah "peningkatan pembantaian di Gaza dan peningkatan laju perang genosida," semua itu terjadi karena dukungan tak tergoyahkan yang diberikan oleh pemerintah AS kepada pendudukan Zionis Israel.Front tersebut menekankan bahwa AS memimpin perang di Gaza dan memobilisasi armadanya di wilayah tersebut untuk melanjutkan genosida dan agresi terhadap rakyat di wilayah tersebut.PFLP menyoroti bahwa Amerika Serikat "telah memutuskan untuk memusnahkan rakyat Palestina di Jalur Gaza untuk memastikan pendudukan menguasai seluruh wilayah, tanpa menghadapi pertentangan internasional atau Arab."Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perang genosida ini telah mengungkap "tingkat ketundukan yang dipilih oleh pemerintah dan elit Arab tertentu sebagai jalan mereka."Mengingat situasi ini, PFLP menekankan bahwa "satu-satunya solusi untuk serangan kolonial yang brutal ini adalah perlawanan di seluruh wilayah."Mengenai negosiasi yang sedang berlangsung untuk gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan, PFLP menunjukkan bahwa Amerika Serikat bukanlah "mediator" melainkan "memimpin perang dan terlibat dalam perencanaan strategis dan operasionalnya" bersama pendudukan Zionis Israel.Front tersebut meminta masyarakat di wilayah tersebut untuk "menyambut kunjungan penjahat Blinken dengan kemarahan dan pemberontakan terhadap kejahatan perang AS-Israel terhadap rakyat Palestina.""Rakyat kami, dengan sumber daya mereka sendiri, tidak dapat menghentikan genosida sendirian," pernyataan tersebut menyebutkan, seraya menambahkan, "Mereka sangat membutuhkan dukungan dari semua sekutu dan teman mereka untuk menghadapi koalisi genosida ini.""Namun, mereka mampu menemukan dan mengaktifkan alat untuk memastikan bahwa penjajah dan semua yang terlibat dalam genosida terhadap rakyat kami membayar harga yang mahal," pungkas PFLP.Pada negosiasi Doha, Amerika Serikat mengklaim telah mengajukan proposal untuk menjembatani kesenjangan antara "Israel" dan Hamas serta menyegel rencana gencatan senjata 31 Mei yang ditetapkan oleh Presiden Joe Biden.Blinken mengklaim pada hari Senin bahwa Zionis "Israel" telah menerima usulan AS, yang menurutnya dapat menjadi "kesempatan terakhir" untuk kesepakatan gencatan senjata.Namun Hamas menuduh Netanyahu menempatkan hambatan lebih lanjut dalam upaya mencapai kesepakatan, menetapkan persyaratan dan tuntutan baru yang bertujuan untuk menggagalkan upaya mediator dan memperpanjang perang.Hamas merinci dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu bagaimana usulan baru tersebut sejalan dengan persyaratan Netanyahu, khususnya penolakannya terhadap gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan Zionis Israel dari Jalur Gaza, dan desakannya untuk terus menduduki poros Netzarim, penyeberangan Rafah, dan koridor Philadelphia.Gerakan tersebut mengindikasikan bahwa perdana menteri Zionis Israel menetapkan persyaratan baru untuk pertukaran tahanan dan menarik kembali komitmen lain, yang mencegah penyelesaian kesepakatan pertukaran.Ia menyatakan Netanyahu "bertanggung jawab penuh atas kegagalan upaya mediator, hambatan dalam mencapai kesepakatan, dan bertanggung jawab penuh atas nyawa para tawanannya, yang menghadapi bahaya yang sama seperti rakyat kami akibat agresi berkelanjutan dan penargetan sistematisnya terhadap semua aspek kehidupan di Jalur Gaza."[IT/r]