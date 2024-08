Militer Iran: Tanggapan Terhadap Israel Mungkin Memerlukan Waktu 

Tehran Iran

IslamTimes - Menurut Garda Revolusi, penantian pembalasan oleh Tehran atas pembunuhan seorang pemimpin Hamas mungkin akan lama

Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) telah memperingatkan bahwa pembalasan Teheran atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mungkin baru akan terjadi setelah penantian yang lama, menurut Reuters.Haniyeh terbunuh di Tehran pada akhir Juli, beberapa jam setelah menghadiri pelantikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Setelah insiden tersebut, Iran berjanji untuk memberikan "hukuman keras" kepada Zionis Israel, yang tidak membantah atau mengakui peran apa pun dalam pembunuhan tersebut. Timur Tengah telah bersiap menghadapi pembalasan yang diakui Iran, yang sejauh ini belum terwujud.“Waktu berpihak pada kita dan masa tunggu untuk respons ini bisa lama,” kata Alimohammad Naini, juru bicara IRGC, cabang militer Iran yang elit dan berpengaruh, pada hari Selasa (20/8), seraya menambahkan “musuh” harus menunggu respons yang “tepat dan akurat”.Naini juga dikutip oleh media lokal yang mengatakan bahwa para pemimpin Iran sedang mempertimbangkan keadaan dan bahwa respons tersebut mungkin bukan pengulangan operasi Republik Islam sebelumnya.Pada bulan April, Iran menembakkan ratusan rudal dan pesawat nirawak ke Israel sebagai respons atas pengeboman konsulatnya di Suriah. Serangan itu sebagian besar ditangkis oleh sistem pertahanan udara Iron Dome milik Zionis Israel, tetapi sejumlah rudal berhasil mencapai targetnya, yang menurut Zionis Israel menyebabkan kerusakan minimal pada instalasi militer.Pembunuhan Haniyeh telah memicu kekhawatiran global tentang perang habis-habisan antara Israel dan Iran.AS telah meminta sekutu yang memiliki hubungan dengan Iran untuk membujuknya agar meredakan ketegangan di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah menegaskan kembali komitmen Washington untuk membela Zionis Israel tetapi mengatakan bahwa semua pihak di Timur Tengah, termasuk Zionis Israel, harus menahan diri dari tindakan yang meningkatkan ketegangan.Meredakan ketegangan sangat penting tidak hanya untuk mencegah konflik besar di kawasan tersebut, kata Blinken, tetapi juga untuk memungkinkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Menteri Luar Negeri AS saat ini berada di kawasan tersebut untuk mencari kemajuan menuju gencatan senjata Gaza.Menurut Naini, Tehran mendukung setiap langkah yang akan mengakhiri perang di Gaza. Namun, ia menambahkan bahwa "kami tidak menganggap tindakan AS itu tulus. Kami menganggap AS sebagai pihak dalam perang [Gaza]," katanya.Permusuhan antara Zionis Israel dan Hamas pecah setelah kelompok militan itu melancarkan serangan mendadak ke Zionis Israel selatan dari Gaza pada 7 Oktober tahun lalu, yang mengakibatkan kematian sekitar 1.100 orang, sementara 200 lainnya disandera. Respons militer Zionis Israel yang besar-besaran telah merenggut lebih dari 40.000 nyawa, sementara 92.857 orang lainnya terluka, menurut pejabat kesehatan Palestina.[IT/r]