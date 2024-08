NYT: Biden Menyetujui Strategi Nuklir Rahasia AS

The Pentagon, Washington, DC

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah menyetujui strategi nuklir yang sangat rahasia yang ditujukan untuk menghalangi Rusia, China, dan Korea Utara, New York Times melaporkan pada hari Selasa (20/8), mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya di Pentagon dan Dewan Keamanan Nasional.

Washington dilaporkan telah memperbarui panduannya dengan fokus pada ChinaDokumen tersebut – ‘Panduan Penggunaan Senjata Nuklir’ – diadopsi pada bulan Maret, menandai pertama kalinya doktrin nuklir AS difokuskan pada kemampuan nuklir Beijing yang berkembang pesat, kata surat kabar itu.Menurut NYT, dokumen tersebut diperbarui kira-kira setiap empat tahun dan sangat rahasia sehingga tidak ada salinan digitalnya.Penjabat Asisten Menteri Pertahanan untuk Kebijakan Luar Angkasa Vipin Narang mengatakan kepada wartawan awal bulan ini bahwa Biden “baru-baru ini mengeluarkan panduan penggunaan senjata nuklir yang diperbarui untuk memperhitungkan banyak musuh bersenjata nuklir.”Persenjataan nuklir China yang terus berkembang adalah sesuatu yang “tidak diantisipasi atau diperhitungkan” oleh AS selama perencanaan nuklir beberapa dekade lalu, tambahnya.Ketika ditanya tentang laporan NYT, juru bicara Gedung Putih Sean Savett mengatakan, "panduan yang dikeluarkan awal tahun ini bukanlah respons terhadap satu entitas, negara, atau ancaman."Pada tahun 2023, Pentagon memperkirakan bahwa China akan menggandakan persediaan hulu ledak nuklir operasionalnya menjadi lebih dari 1.000 pada tahun 2030, "yang sebagian besar akan dikerahkan pada tingkat kesiapan yang lebih tinggi."AS saat ini memiliki 5.550 hulu ledak, sementara Rusia memiliki 6.255, menurut perkiraan oleh Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm.Revisi strategi nuklir terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan sekutu NATO-nya di satu sisi, dan China dan Rusia di sisi lain, dengan kedua belah pihak saling menuduh melakukan eskalasi atas Ukraina dan Taiwan. Washington juga terguncang oleh peningkatan uji coba rudal balistik oleh Korea Utara. Baik Moskow maupun Beijing menuduh AS memicu konflik di seluruh dunia dan berusaha memaksakan kehendaknya pada negara lain.Awal bulan ini, juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok, Kolonel Senior Zhang Xiaogang, mendesak AS dan sekutunya “untuk meninggalkan mentalitas Perang Dingin mereka.”Selama kunjungan ke China pada bulan Mei, Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan bahwa “kemitraan strategis” antara Moskow dan Beijing “tidak ditujukan terhadap siapa pun.”[IT/r]