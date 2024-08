Media: Penyebab Kematian Presiden Iran Terungkap

Rescue teams carry a body of a victim after a helicopter carrying Iranian President Ebrahim Raisi crashed in northwestern Iran

IslamTimes - Kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi disebabkan oleh cuaca buruk dan pesawat itu membawa dua penumpang lebih banyak dari yang seharusnya, kantor berita Fars melaporkan mengutip sumber keamanan.

Cuaca buruk dan helikopter yang kelebihan muatan dilaporkan menghancurkan Ebrahim RaisiRaisi sedang kembali dari pertemuan dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev pada 19 Mei ketika helikopternya jatuh di pegunungan, menewaskan semua orang di dalamnya. Tim penyelamat baru mencapai lokasi kecelakaan keesokan harinya, karena cuaca buruk.“Badan keamanan dan intelijen telah menyelesaikan penyelidikan mereka atas insiden tersebut dan yakin itu adalah kecelakaan,” kata Fars pada hari Rabu (21/8), mengutip sumber pemerintah yang memiliki informasi lengkap.Kematian Raisi memicu kekhawatiran akan perang regional, karena AS khawatir Iran akan menyalahkan Zionis Israel. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperburuk keadaan dengan mengatakan bahwa rakyat Iran “mungkin lebih baik” tanpa Raisi, bahkan saat ia mengirimkan belasungkawa resmi kepada Tehran.Penyelidikan resmi memeriksa 30.000 orang, tetapi tidak menemukan tanda-tanda kesalahan manusia atau sabotase, menurut Fars. Para penyelidik menyimpulkan bahwa helikopter Bell 212 buatan AS milik Raisi terlalu berat, dengan dua penumpang lebih banyak dari yang diizinkan oleh protokol keamanan.Ketika pilot menemui gumpalan kabut dalam perjalanan kembali ke Tabriz, ia mencoba terbang di atasnya tetapi mesinnya tidak memiliki cukup tenaga. Pesawat itu kemudian menabrak lereng gunung yang terhalang oleh kabut, kata laporan resmi.Penyelidik juga menyalahkan fakta bahwa Raisi terlambat dari jadwal, yang berarti kabut dan hujan telah masuk ke jalur penerbangannya. Pemimpin Iran itu telah terbang ke perbatasan dengan Azerbaijan, sekitar 200 km di utara-timur laut Tabriz, untuk meresmikan bendungan hidroelektrik di Sungai Aras bersama mitranya dari Azerbaijan.Delapan orang tewas dalam kecelakaan itu, termasuk awak pesawat, Raisi, Menteri Luar Negeri Hossein Amir-Abdollahian, Gubernur Azerbaijan Timur Malik Rahmati, dan Imam Mohammad Ali Al-Hashem, perwakilan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di Tabriz.Setelah kecelakaan itu, Iran menggelar pemilihan presiden dadakan. Masoud Pezeshkian, yang dianggap sebagai orang yang relatif moderat, memenangkan putaran kedua pada bulan Juli dengan 53,3% suara, mengalahkan Said Jalili yang lebih konservatif, yang memperoleh 44,3%.[IT/r]