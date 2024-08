Axios: Biden Akan mMnanggapi Netanyahu Terkait Tuntutan Poros Philadelphia

A Palestinian flag is seen with the background of a section of the wall in the Philadelphi corridor

IslamTimes - Axios mengklaim Biden akan menanggapi desakan Netanyahu agar Pasukan Pendudukan Zionis Israel (IOF) tetap ditempatkan di sepanjang koridor Philadelphia.

Presiden AS Joe Biden diperkirakan berbicara dengan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu pada hari Rabu (21/8), yang diduga mendesaknya untuk menunjukkan lebih banyak fleksibilitas dalam negosiasi guna mencapai kesepakatan di Gaza, Axios melaporkan.Menurut sumber yang mengetahui panggilan tersebut, Biden akan menanggapi desakan Netanyahu agar Pasukan Pendudukan Israel (IOF) tetap ditempatkan di sepanjang koridor Philadelphia, wilayah strategis di perbatasan Mesir-Gaza.Tuntutan baru Netanyahu telah muncul sebagai hambatan signifikan dalam negosiasi yang sedang berlangsung.Pejabat Israel, Mesir, dan AS, yang bertemu di Kairo awal minggu ini, membahas koridor tersebut, dengan Zionis "Israel" menyajikan peta yang menunjukkan pengurangan pasukan tetapi masih mempertahankan kehadiran di sepanjang perbatasan.Pihak Mesir menolak rencana tersebut, dan pejabat AS menyampaikan kepada "Israel" bahwa usulan tersebut tidak dapat diterima. Netanyahu dilaporkan telah memberi tahu Menteri Luar Negeri Antony Blinken bahwa ia bersikeras agar IOF mengendalikan seluruh koridor, dan mengisyaratkan kepada keluarga tawanan bahwa ia mungkin telah meyakinkan Blinken untuk setuju.Namun, pejabat Departemen Luar Negeri membantah hal ini, dengan menyatakan bahwa Blinken tidak yakin dan bahwa AS tidak mendukung posisi Netanyahu. Seorang pejabat AS mengatakan kepada AFP pada hari Selasa (20/8) bahwa "pernyataan maksimalis" Netanyahu kontraproduktif untuk mencapai gencatan senjata dan berisiko menggagalkan negosiasi. Blinken, yang berbicara di Doha, menegaskan kembali bahwa AS menentang pendudukan Israel jangka panjang di Jalur Gaza.Di balik layar, Menteri Keamanan Israel Yoav Gallant dan pemimpin keamanan lainnya telah menyatakan kekhawatiran tentang sikap Netanyahu.Mereka percaya bahwa menunda kesepakatan atas koridor Philadelphia dapat membahayakan para tawanan dan meningkatkan risiko konflik regional yang lebih luas.Gallant mengunjungi pasukan IOF di koridor tersebut pada hari Rabu, mengklaim kekalahan Brigade Rafah Hamas di daerah tersebut dan menekankan bahwa penghancuran terowongan tetap menjadi prioritas. "Kami telah menghancurkan 150 terowongan. Dan masih ada sejumlah kecil terowongan lagi yang akan kami hancurkan. Saya memberikan instruksi langsung," katanya."Yang terpenting adalah kita ingat bahwa salah satu tujuan perang adalah pembebasan para sandera," kata Gallant.[IT/r]