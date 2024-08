Pembicaraan Rahasia Diadakan antara AS dan Taiwan

China - USA

IslamTimes - Pejabat tinggi kebijakan luar negeri Taiwan mengunjungi AS minggu ini untuk pertemuan rahasia yang dikenal sebagai pembicaraan 'saluran khusus'. Ini adalah kunjungan pertama sejak Presiden Taiwan Lai Ching-te menjabat pada bulan Mei.

China menentang kontak antara Washington dan Taipei, menyebut masalah Taiwan sebagai "garis merahnya." Beijing sebelumnya menuduh AS melemahkan kebijakan Satu Tiongkok, yang menyatakan bahwa Taiwan merupakan bagian integral dari wilayah China.Orang-orang yang mengetahui perjalanan pejabat Taiwan ke Washington mengatakan bahwa menteri luar negeri Lin Chia-lung dan Joseph Wu, penasihat keamanan nasional Taiwan, mengunjungi Washington untuk saluran tersebut, yang dipandang sebagai "kesempatan langka bagi sekelompok besar pejabat senior dari kedua belah pihak untuk mengadakan pembicaraan terperinci."Sumber tersebut tidak mengungkapkan lokasi atau waktu diskusi tersebut. Menurut laporan tersebut, AS dan Taiwan telah mengadakan pembicaraan rahasia 'saluran khusus' selama bertahun-tahun, meskipun keberadaannya pertama kali diungkapkan oleh FT pada tahun 2021.Kedua belah pihak merahasiakan saluran tersebut untuk menghindari kritik China, katanya.Saluran khusus terakhir diadakan pada Februari 2023, tambah laporan itu, dengan mencatat bahwa berdasarkan praktik yang sudah berlangsung lama, menteri luar negeri dan pertahanan Taiwan tidak dapat memasuki Distrik Columbia, jadi saluran tersebut biasanya diadakan di wilayah Washington yang lebih luas.Randy Schriver, mantan pejabat tinggi Pentagon Asia, melaporkan bahwa saluran khusus itu penting karena "kontak terbatas yang diizinkan karena hubungan tidak resmi."Hubungan AS-China jatuh ke titik terendah baru setelah kunjungan Ketua DPR AS saat itu Nancy Pelosi ke Taiwan pada tahun 2022. Tiongkok menanggapi dengan mengadakan latihan militer besar, termasuk menembakkan rudal di dekat Taiwan, untuk memprotes kunjungan Pelosi.[IT/r]