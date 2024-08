Elbit Cambridge Akan Ditutup setelah Berbulan-bulan Terjadi Protes Pro-Palestina

Palestine solidarity activists shut down the Elbit Systems office in Cambridge Massachusetts i

IslamTimes - Meskipun ada beberapa lowongan pekerjaan Elbit yang diiklankan di LinkedIn, tidak ada satu pun yang tersedia di Cambridge.

Kantor pusat KMC Systems di Cambridge, anak perusahaan dari perusahaan pertahanan Zionis Israel Elbit Systems, sebagian besar kosong dengan "99,9 persen" staf bekerja dari rumah, menurut polisi.Tanda-tanda lain menunjukkan bahwa perusahaan tersebut akan meninggalkan kota tersebut. Selama berbulan-bulan, demonstrasi pro-Palestina telah menargetkan gedung yang menaungi KMC.Meskipun para pekerja bekerja dari jarak jauh, para pengunjuk rasa tetap muncul setiap hari Rabu (21/8), kata Kepala Operasi Kepolisian Cambridge Pauline Wells kepada Cambridge Day pada hari Kamis.Perlu dicatat bahwa Elbit Systems dikenal memasok pasukan pendudukan Israel dengan drone, amunisi, kendaraan tempur, rudal, dan berbagai jenis persenjataan lainnya.Menurut surat kabar Inggris Morning Star, "Mayoritas senjata mereka dipasarkan sebagai 'teruji dalam pertempuran', yang berarti telah digunakan dalam pemboman terhadap rakyat Palestina."Menurut BDS Boston, "Kami akan terus berunjuk rasa hingga Elbit Systems meninggalkan Cambridge," memperingatkan perusahaan real estat bahwa Elbit adalah "penyewa yang sulit" karena protes yang mengganggu akan terjadi di mana pun perusahaan itu berada.Senin ini, sekitar 25 hingga 30 orang datang ke sana, meneriakkan yel-yel seperti "Elbit tidak diterima di sini" dan "Palestina akan bebas." Polisi telah menyatakan bahwa kebijakan mereka adalah menghentikan lalu lintas dan mengamankan orang-orang yang berpartisipasi dalam protes damai.Penyewa gedung lainnya, termasuk arsitek lanskap Reed Hilderbrand, HMFH Architects, dan ruang kerja bersama Workbar, diduga telah memberi tahu para demonstran bahwa fasilitas Cambridge Elbit tidak lagi digunakan dan bahwa perusahaan tersebut sedang mencari lokasi baru.Situs web KMC saat ini mencantumkan lowongan pekerjaan untuk Merrimack, New Hampshire. Sementara beberapa pekerjaan Elbit diiklankan di LinkedIn, tidak ada yang tersedia di Cambridge. Perusahaan senjata terbesar Israel, Elbit Systems, telah dipaksa untuk mengosongkan lokasinya secara permanen di Cambridge, Massachusetts, AS, oleh Palestine Action US dan BDS Boston.Ini adalah keberhasilan pertama semacam ini di Amerika Serikat. — Lowkey (@Lowkey0nline) 20 Agustus 2024 Pada bulan Maret lalu, Palestine Action memaksa Elbit Systems, perusahaan senjata terbesar Zionis "Israel", untuk menutup pabrik senjata lainnya di Inggris secara permanen, meskipun menghadapi penangkapan, penggerebekan, dan pemenjaraan.Kelompok tersebut mengumumkan bahwa upayanya telah menghasilkan penutupan permanen pabrik Elite KL milik Elbit Systems di Tamworth, Staffordshire, yang menandai lokasi ketiga Elbit Systems di Inggris yang dipaksa tutup secara permanen oleh Palestine Action.Setelah aksi langsung yang berkelanjutan, pembuat senjata Israel tersebut terpaksa menjual karena meningkatnya biaya keamanan yang memangkas laba mereka hingga 75%.Pemilik baru menulis surat kepada Palestine Action untuk mengonfirmasi bahwa pabrik tersebut tidak lagi… pic.twitter.com/MCwlknGtUr— Palestine Action (@Pal_action) 28 Maret 2024 [IT/r]