Permintaan Israel untuk Menempatkan Pasukan di Gaza Membuat Perundingan Gencatan Senjata Menemui Jalan Buntu

Israeli soldiers move on the top of a tank near the Gaza border

IslamTimes - Perundingan gencatan senjata di Gaza terhenti karena desakan Zionis "Israel" untuk terus hadir terus menghalangi kesepakatan tersebut.

Upaya untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza mengalami kemunduran besar, didorong oleh tuntutan Zionis Israel hendak terus hadir di wilayah tersebut, yang menghadapi tentangan keras dari Hamas dan Mesir.Menurut sepuluh sumber yang dikutip oleh Reuters yang mengetahui perundingan yang ditengahi AS yang berakhir minggu lalu, ketidaksepakatan atas usulan peran militer Zionis "Israel" di Gaza dan pembebasan tahanan Palestina tetap menjadi kendala kritis, yang menghambat kemajuan dalam gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan.Sumber tersebut mengindikasikan bahwa kemunduran ini berasal dari tuntutan baru yang diajukan oleh Zionis "Israel" setelah Hamas menerima versi rencana gencatan senjata yang diperkenalkan oleh Presiden AS Joe Biden pada bulan Mei, yang menyabotase perundingan.Satu sumber mengungkapkan bahwa Zionis "Israel" mengusulkan penundaan pemulangan warga sipil ke Gaza utara hingga "tanggal kemudian," yang dipandang oleh beberapa perantara dan Hamas sebagai kemunduran dari komitmen Zionis "Israel" sebelumnya. Sumber tersebut mencatat bahwa perantara dan Hamas memandang usulan ini sebagai kemunduran Zionis "Israel" dari komitmen sebelumnya untuk menarik diri dari koridor Netzarim dan mengizinkan pergerakan tanpa batas di Gaza.Penundaan yang dirasakan ini telah memperdalam kebuntuan, yang selanjutnya mempersulit upaya untuk menyelesaikan perjanjian gencatan senjata.Mengenai poin pertikaian lainnya, pejabat Mesir dilaporkan menolak permintaan Zionis "Israel" untuk mempertahankan kehadiran militer di sepanjang Rute Philadelphia, dengan alasan bahwa hal itu akan melanggar perjanjian damai antara Mesir dan Zionis "Israel".Mereka lebih lanjut menekankan bahwa Mesir tidak ingin dianggap terlibat dalam pendudukan Zionis "Israel" di Gaza, menurut The Wall Street Journal (WSJ). Dalam konteks ini, media Israel melaporkan bahwa kantor Perdana Menteri membantah klaim bahwa "Israel" sedang mempertimbangkan penempatan pasukan internasional di Koridor Philadelphia."Perdana Menteri Netanyahu bersikeras pada prinsip bahwa Zionis Israel akan mengendalikan Rute Philadelphia untuk mencegah Hamas mempersenjatai kembali, yang dapat memungkinkannya mengulangi kekejaman 7 Oktober," media Israel mengutip pernyataan dari kantor PM.Pemerintahan Biden, yang awalnya berfokus pada penutupan apa yang disebutnya "celah terakhir yang tersisa" dalam negosiasi gencatan senjata, kini menghadapi keretakan yang semakin besar antara "Israel" dan Mesir.Sengketa yang meningkat ini telah menjadi hambatan signifikan untuk mengamankan kesepakatan.Menurut WSJ, AS berupaya menemukan kompromi mengenai jumlah pasukan Zionis Israel yang akan ditempatkan di sepanjang koridor tersebut, tetapi Mesir tetap teguh dalam penolakannya untuk mengizinkan kehadiran Zionis Israel di sana.Pejabat Mesir melaporkan bahwa Zionis "Israel" mengusulkan delapan menara pengawas di sepanjang Koridor Philadelphia, sementara AS mengusulkan kompromi dua menara. Mesir menolak kedua usulan tersebut, dengan alasan bahwa setiap menara akan memberi "Israel" kehadiran militer permanen.Selain itu, Mesir meminta jaminan AS bahwa jika "Israel" menarik diri selama fase pertama gencatan senjata, mereka tidak akan masuk lagi nanti jika negosiasi gagal.Terkait hal itu, Reuters melaporkan bahwa seorang diplomat Barat, yang menjelaskan tuntutan terbaru Zionis "Israel" dalam perundingan tersebut, mengatakan tampaknya Amerika Serikat telah menerima perubahan yang diusulkan oleh Netanyahu, termasuk kelanjutan kehadiran militer Israel di dua koridor tersebut.Seorang pejabat Amerika menolak hal ini, dengan menyatakan bahwa negosiasi tentang "implementasi" bertujuan untuk mengisi kesenjangan ketidaksepakatan atas koridor Philadelphia dan Netzarim, jumlah tahanan Palestina, dan isu-isu terkait lainnya.Selama kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Timur Tengah minggu ini, pernyataannya menyiratkan bahwa Netanyahu telah menerima usulan AS untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan bahwa tanggung jawab sekarang berada di tangan Hamas, menurut The New York Times.Satu sumber mencatat bahwa pernyataan-pernyataan ini menciptakan kesan bahwa Netanyahu dan pemerintahan Biden sepakat mengenai usulan yang hampir pasti ditolak Hamas, yang memicu rasa frustrasi dan mengurangi kemungkinan tercapainya kesepakatan.Pejabat Israel menekankan bahwa sebaliknya, Blinken dapat meminta "fleksibilitas yang lebih besar" dari kedua belah pihak dengan cara yang lebih ambigu, lapor NYT.[IT/r]