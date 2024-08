Veteran Militer AS Menyerukan Gencatan Senjata, Embargo Senjata 'Israel'

IslamTimes - Dalam unggahan media sosial yang menghimpun mantan veteran militer AS, banyak yang menuntut Amerika Serikat mengakhiri dukungannya terhadap pendudukan Zionis Israel.

Sekelompok veteran militer AS menyerukan gencatan senjata di Gaza dan menuntut agar AS menghentikan semua pasokan senjata ke Zionis "Israel".Mereka membagikan pesan mereka dalam video TikTok di akun "vet4ceasefire," mengenakan kaus bertuliskan slogan-slogan seperti "Veteran menuntut gencatan senjata," "Veteran melawan genosida," dan "Veteran untuk perdamaian," dengan beberapa veteran berseragam.Dalam video tersebut, para veteran menyatakan, "Selama 10 bulan terakhir, kami telah menyaksikan pemboman warga sipil tanpa pandang bulu di dalam Gaza. Kami telah menyaksikan anak-anak dibunuh setiap hari di tangan pasukan Israel."Mereka menekankan pemahaman mereka tentang pembelaan diri, dengan menegaskan, "Membantai warga sipil bukanlah pembelaan diri."Para veteran juga menuduh Zionis "Israel" melanggar hukum internasional dan Konvensi Jenewa. Mereka mendesak para pemimpin AS untuk bertindak, dengan mengatakan, "Para pemimpin negara kita dapat dan harus menghentikan genosida terhadap Palestina."Mereka mengakhiri video mereka dengan menyerukan gencatan senjata segera dan menghentikan semua ekspor senjata ke Zionis "Israel sekarang".Para veteran AS menuntut #Gencatan Senjata. ✊������ Lihat video vet4ceasefire! #TikTok https://t.co/CR7VkbUTYO— Natalie Monarrez (@NatalieMonarrez) 22 Agustus 2024Perwakilan Demokrat Ilhan Omar mengkritik Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Rabu (21/8) atas "penghinaan" yang dialaminya selama perjalanannya baru-baru ini ke Zionis "Israel", karena ia gagal menegosiasikan terobosan untuk gencatan senjata.Saat Gerakan Uncommitted berkumpul di Chicago untuk Konvensi Nasional Demokrat, Omar berbicara kepada gerakan tersebut, mempertanyakan bagaimana Blinken dapat melakukan perjalanan "11 kali memohon diakhirinya situasi yang selama ini telah kita terus berikan bom dan senjata yang menciptakan situasi tersebut."Omar lebih lanjut mempertanyakan bagaimana AS tidak "malu" atas penghinaan yang diterimanya saat Blinken mengatakan gencatan senjata sudah dekat dan kemudian "berangkat ke Mesir, hanya untuk Bibi Netanyahu yang mengadakan konferensi pers tepat setelahnya dan mengatakan kami tidak menerima kesepakatan?"Anggota Kongres itu menambahkan, "Ini bukan sekadar kemunafikan dengan mengatakan kami menghormati hukum internasional, tetapi penghinaan."Omar lebih lanjut mengecam pemerintahan Biden karena "menolak mengakui perang genosida" di Gaza, menegaskan kembali bahwa AS memasok senjata untuk pendudukan dan bahwa keinginan untuk gencatan senjata dapat dicapai dengan menghentikan pasokan senjata."Jadi, jika Anda benar-benar menginginkan gencatan senjata, Anda tinggal berhenti mengirim senjata," tegasnya.Berbicara pada acara yang sama, Perwakilan Missouri Cori Bush, yang kalah dalam pemilihan pendahuluan Demokrat dari saingannya Jaksa Wilayah St. Louis Wesley Bell, yang didukung oleh lobi pro-Zionis Israel mendesak rekan-rekan Demokratnya untuk mempertahankan cita-cita mereka, dengan menjelaskan bagaimana lebih dari 40.000 warga Palestina telah terbunuh dengan "senjata yang kita, Amerika Serikat, produksi dan biayai. [IT/r]