Wawancara yang dilakukan oleh The Conversation menyoroti hubungan AS dengan Zionis "Israel" dan mengapa embargo senjata tidak mungkin dilakukan.Dalam diskusi dengan Dov Waxman, seorang sarjana studi Zionis Israel, The Conversation menyelidiki apakah Wakil Presiden AS saat ini mungkin mendukung seruan untuk embargo senjata terhadap Zionis "Israel"."Saya tidak berpikir dia akan setuju dengan mereka yang menyerukan embargo senjata terhadap Zionis Israel," kata Waxman.Dia menjelaskan bahwa Harris selalu mendukung bantuan militer AS untuk Zionis "Israel", yang merupakan posisi yang diambil sebagian besar Demokrat dan Republik.Menurut Waxman, kritikus bantuan militer AS untuk Zionis "Israel" sering berpendapat bahwa dukungan ini semata-mata didorong oleh politik dalam negeri dan pengaruh lobi pro-Zionis "Israel", khususnya AIPAC.Waxman menggambarkan perspektif ini sebagai sempit dan melebih-lebihkan kekuatan lobi pro-Zionis "Israel" sambil mengabaikan fakta bahwa AS memiliki kepentingan ekonomi dan strategisnya sendiri dalam memberikan bantuan ini.Dia menekankan bahwa dukungan militer untuk Zionis "Israel" sejalan dengan kepentingan nasional AS, bukan sekadar bantuan untuk Zionis "Israel", itulah sebabnya ada dukungan bipartisan yang luas untuk kelanjutannya.Namun, jika bukan embargo, maka AS dapat membatasi bantuan militer, tambahnya.Waxman menjelaskan kepada The Conversation bahwa bantuan militer AS untuk Zionis "Israel" sebagian besar dihabiskan untuk senjata buatan AS, mirip dengan bantuan AS untuk negara-negara seperti Ukraina.Meski begitu, pemerintah pendudukan Zionis Israel tidak menyimpan dana tersebut; Mereka digunakan untuk membeli peralatan militer AS, imbuhnya.Yang dikatakan Waxman adalah bahwa semua uang yang digelontorkan AS ke Zionis "Israel" mengalir kembali ke AS.Terkait hal itu, bantuan AS kepada Zionis "Israel" tidak dimulai setelah Operasi Badai Al-Aqsa, karena telah berlangsung selama yang dapat diingat siapa pun.Waxman merinci bahwa AS telah memberikan Zionis "Israel" lebih dari $300 miliar bantuan sejak pendudukan Palestina.Secara rinci, awalnya, selama dekade pertama setelah pendudukan Palestina, AS hanya memberikan Zionis "Israel" bantuan ekonomi, Waxman merinci, namun, mulai tahun 1960-an selama pemerintahan Kennedy, AS juga mulai memberikan bantuan militer.AS sekarang hanya memberikan bantuan militer kepada Zionis "Israel", kata cendekiawan itu, menekankan bahwa itu bukan sekadar bantuan tetapi melayani kepentingan strategis AS.Menurutnya, dana tersebut sebagian besar digunakan untuk membeli senjata buatan Amerika, yang sejalan dengan kepentingan ekonomi dan militer AS, yang menjadi alasan mengapa bantuan militer untuk Zionis "Israel" terus berlanjut di bawah pemerintahan Demokrat dan Republik.Waxman mengatakan kepada The Conversation bahwa AS yakin Zionis "Israel" yang kuat secara militer akan melayani kepentingan AS dalam melawan musuh bersama mereka.Dalam referensi ke Perang Dingin, ia menjelaskan bahwa Zionis "Israel" memainkan peran dalam menahan apa yang AS gambarkan sebagai "pengaruh Soviet di Timur Tengah."Dalam beberapa tahun terakhir, Waxman mengutip Zionis "Israel" dan upaya AS untuk melawan pengaruh Iran di kawasan tersebut dan memperlambat program nuklirnya sebagai contoh.Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai taktik, seperti kesepakatan nuklir 2015, kedua sekutu memandang kekuatan Iran yang semakin meningkat sebagai ancaman signifikan terhadap kepentingan AS dan stabilitas regional.Pada akhirnya, hal ini menunjukkan bahwa pernyataan AS mengenai Jalur Gaza tidak ada artinya karena pendanaanZionis "Israel" merupakan kepentingan AS.[IT/r]