Hamas Menolak Kendali IOF atas Koridor Philadelphia, Netzarim dan Rafah

Senior Hamas official Osama Hamdan

IslamTimes - Axios mengutip tiga pejabat Zionis Israel yang mengatakan bahwa Biden mendesak Netanyahu selama kontak telepon mereka pada hari Rabu (21/8) untuk menyetujui penarikan pasukan Zionis Israel dari satu bagian perbatasan Mesir-Gaza.

Hamas dengan tegas menolak kendali Zionis "Israel" yang berkelanjutan atas koridor Philadelphia dan Netzarim serta perlintasan Rafah di Jalur Gaza, pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan kepada Al Mayadeen pada hari Jumat (23/8).Hamdan menekankan bahwa Perlawanan Palestina menuntut "langkah-langkah praktis mengenai apa yang telah disepakati sebelumnya, bukan negosiasi lebih lanjut," dengan mencatat bahwa Hamas belum menerima tanggapan definitif mengenai posisi Zionis Israel.Pejabat Palestina tersebut menegaskan bahwa gerakan tersebut menolak untuk menerima informasi melalui media dan telah memberi tahu para mediator bahwa mereka sedang menunggu untuk mendengar langsung dari mereka bahwa pendudukan Zionis Israel telah menyetujui apa yang diumumkan.Negosiasi mengenai gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan sedang berlangsung di ibu kota Mesir, Kairo, dan diperkirakan akan berlanjut hingga akhir pekan.Hamdan membenarkan bahwa ada kontak yang sedang berlangsung yang ditujukan untuk mengadakan pertemuan guna menentukan hasil terbaru negosiasi tersebut. "Besok kami akan memiliki dua opsi: Jika entitas menyetujui inisiatif tersebut, kami akan membahas fase pelaksanaan, atau jika kami mendengar sebaliknya, kami akan memberi tahu mereka tentang posisi kami," tegasnya.Mengenai peran Amerika Serikat, Hamdan mengindikasikan bahwa Amerika ingin menyebarkan suasana positif tentang negosiasi tersebut untuk mendukung calon presiden Demokrat dan Wakil Presiden Kamala Harris dalam kampanye pemilihannya.Gedung Putih sebelumnya mengklaim bahwa kemajuan telah dibuat dalam negosiasi Kairo, mengecam laporan tentang negosiasi yang hampir "runtuh" sebagai tidak akurat.Kekhawatiran AS atas perang regional, menurut pejabat Hamas, terkait dengan kalkulasi elektoral dan penurunan pengaruh Amerika secara global.Ia juga mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa sentimen positif seputar negosiasi gencatan senjata juga merupakan hasil dari tekanan internal terhadap Perdana Menteri pendudukan Zionis Israel Benjamin Netanyahu.Perdana Menteri Israel, kata Hamadan, menyadari bahwa ia tidak dapat terlibat dalam konfrontasi regional skala penuh tanpa campur tangan Amerika Serikat di pihaknya. Pejabat senior Palestina tersebut menggarisbawahi bahwa potensi eskalasi menjadi konfrontasi regional berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh pendudukan Zionis Israel di wilayah tersebut, dengan menegaskan bahwa pemerintah AS terlibat dalam kejahatan ini, dengan mendukung pendudukan tersebut dengan uang, senjata, dan dukungan politik.Seorang pejabat senior Perlawanan Palestina sebelumnya mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa para mediator telah mencapai formula baru untuk mendekati titik-titik pertikaian antara Hamas dan Zionis "Israel".Menurut sumber tersebut, titik-titik pertikaian tersebut adalah penarikan pasukan pendudukan Zionis Israel dari koridor Netzarim dan Philadelphi serta penyeberangan Rafah, serta masalah tahanan Palestina dalam kemungkinan kesepakatan pertukaran tahanan.Zionis "Israel" bersikeras menolak [nama-nama] sekitar 65 tahanan dengan hukuman penjara seumur hidup, sumber tersebut mengindikasikan.Pendudukan Zionis Israel menolak untuk sepenuhnya menarik diri dari Koridor Philadelphia pada tahap pertama dari kesepakatan potensial dan bersikeras pada keberadaan lokasi militer di sepanjang perbatasan, sumber tersebut menambahkan.Selain itu, Zionis "Israel" bersikeras pada penempatan misi internasional EUBAN di perlintasan Rafah sebagai syarat untuk menarik diri darinya dan mengoperasikannya lagi, sumber tersebut mengatakan kepada Al Mayadeen.Di tempat lain, sumber tersebut mengonfirmasi bahwa Hamas masih bersikeras pada dokumen tanggal 2 Juli mengenai gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan sebagai dokumen referensial untuk implementasi daripada subjek untuk negosiasi.Sebelumnya pada hari Jumat (23/8), Axios mengutip tiga pejabat Zionis Israel yang mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden mendesak Netanyahu selama panggilan mereka pada hari Rabu (21/8) untuk menyetujui penarikan pasukan Axios Israel dari sebagian perbatasan Mesir-Gaza sebagai bagian dari tahap pertama dari potensi gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan untuk memajukan negosiasi yang sedang berlangsung.Axios mengatakan bahwa desakan Netanyahu untuk tetap menempatkan pasukan Axios Israel di sepanjang Koridor Philadelphia, yang membentang di sepanjang perbatasan Mesir-Gaza, "telah menjadi salah satu poin pertikaian utama — dan terakhir — dalam perjalanan menuju kesepakatan."Para pejabat Zionis Israel mengungkapkan bahwa meskipun Netanyahu "menerima sebagian" permintaan Biden, ia hanya setuju untuk menarik pasukan dari satu posisi di sepanjang perbatasan.Menurut para pejabat, Biden secara khusus meminta penarikan pasukan Zionis Israel dari jalur sepanjang 1 hingga 2 kilometer di dekat garis pantai Rafah, yang berdekatan dengan lingkungan Tal al-Sultan, tempat banyak warga Palestina yang mengungsi berlindung.Situs web berita tersebut mengutip seorang pejabat Zionis Israel yang mengatakan bahwa konsesi parsial Netanyahu menyebabkan dukungan AS terhadap desakan Zionis "Israel" agar pasukannya tetap berada di sepanjang sebagian besar Koridor Philadelphia selama tahap pertama dari kesepakatan potensial.Seorang ajudan Netanyahu mencatat bahwa Perdana Menteri hanya setuju untuk menggeser satu posisi militer Zionis Israel sejauh beberapa ratus meter "dengan cara yang tidak membahayakan kendali operasional" di sepanjang Koridor Philadelphia.Militer Zionis Israel "dikerahkan di sepanjang koridor Philadelphia. Perdana menteri berpegang pada prinsip bahwa situasi ini akan terus berlanjut," tegas ajudan tersebut.Seorang pejabat senior Zionis Israel menambahkan bahwa selama negosiasi, Zionis "Israel" memberi Mesir peta yang merinci penempatan militer Zionis Israel di Gaza untuk tahap pertama kesepakatan, termasuk di sepanjang Koridor Philadelphia.Mesir diharapkan untuk menyerahkan peta-peta ini kepada Hamas pada hari Sabtu (24/8) untuk meminta tanggapan kelompok tersebut. Namun, pejabat Israel menyatakan keraguan bahwa Hamas akan menerima peta yang direvisi tersebut.[IT/r]