AS Mengancam Akan Memberikan Sanksi kepada Negara-negara yang Menampung Bank-bank Rusia

The US Treasury Department

IslamTimes - Departemen Keuangan AS mengklaim bahwa lembaga-lembaga keuangan Moskow menghindari sanksi dengan membuka anak perusahaan di negara-negara ketiga

Negara-negara yang memelihara hubungan ekonomi dengan Rusia berisiko terkena sanksi sekunder jika mereka mengizinkan bank-bank Rusia membuka cabang lokal untuk memfasilitasi perdagangan bilateral, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS menyatakan pada hari Jumat (23/8). Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk menutup solusi yang dikatakan digunakan Moskow untuk menghindari sanksi yang ada.Departemen Keuangan mengklaim bahwa otoritas Rusia menggunakan skema-skema yang tidak jelas untuk membayar barang-barang penggunaan ganda yang diduga diimpor dari negara-negara ketiga.“Departemen Keuangan mengetahui upaya-upaya Rusia untuk memfasilitasi penghindaran sanksi dengan membuka cabang-cabang dan anak perusahaan-anak perusahaan baru di luar negeri dari lembaga-lembaga keuangan Rusia,” bunyi pernyataan tersebut.Departemen tersebut mendesak regulator asing dan lembaga keuangan untuk "berhati-hati tentang segala transaksi dengan cabang atau anak perusahaan luar negeri" bank-bank Rusia, termasuk upaya untuk mendirikan cabang atau anak perusahaan baru, setelah memperingatkan bahwa mereka memiliki berbagai alat untuk menargetkan "pembentukan saluran penghindaran baru." Tindakan tersebut ditujukan pada bank-bank Rusia yang belum dikenai sanksi.Washington telah memperkenalkan beberapa putaran sanksi yang menargetkan interaksi bank-bank asing dengan perusahaan-perusahaan Rusia dan organisasi-organisasi keuangan sejak eskalasi konflik Ukraina pada Februari 2022.Desember lalu, Presiden AS Joe Biden memerintahkan pengenalan apa yang disebut sanksi sekunder terhadap lembaga-lembaga keuangan yang diduga mendukung sektor pertahanan Rusia.Pada saat itu, pemerintah AS memasukkan lebih dari 4.500 entitas Rusia ke dalam daftar hitam dalam upaya untuk memaksa pemberi pinjaman asing agar tidak bekerja sama dengan mereka.Pada bulan Juni, Gedung Putih memperluas cakupan tindakan keras terhadap bank-bank asing yang berbisnis di Rusia, dengan menargetkan lembaga mana pun yang bekerja sama dengan entitas yang dikenai sanksi di negara tersebut dengan kebijakan yang diperbarui.Pada saat yang sama, AS menjatuhkan sanksi kepada anak perusahaan VTB, Sberbank, Promsvyazbank, dan Vnesheconombank di China, Kirgistan, dan India.AS dan sekutunya telah memberlakukan sejumlah pembatasan terhadap Moskow sejak tahun 2014, ketika Krimea bergabung kembali dengan Rusia dan konflik antara Ukraina dan republik-republik Donbass pecah sebagai akibat dari kudeta yang didukung Barat di Kiev. Minggu lalu,Washington mengumumkan pembatasan tambahan terhadap 400 individu dan perusahaan di Rusia, Asia, Eropa, dan Timur Tengah, dengan menuduh mereka mendukung rantai pasokan industri-militer Moskow.Mengomentari langkah tersebut, Duta Besar Rusia untuk AS Anatoly Antonov mengatakan bahwa sanksi tersebut tidak membuahkan hasil dan terus merugikan konsumen domestik AS, serta mitra Amerika di negara-negara ketiga.Moskow telah berulang kali menyebut pembatasan itu tidak sah, dan menanggapinya dengan larangan perjalanan bagi pejabat Barat dan tindakan lainnya.[IT/r]