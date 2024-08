Drone B1 Bavar: Amunisi Pengintai dan Pengembara Jarak Jauh Iran yang Baru Diluncurkan

Iranian B1 Bavar drone

IslamTimes - Kementerian pertahanan Republik Islam Iran minggu ini berpartisipasi dalam pameran pertahanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Rusia di Moskow, yang diberi nama ‘Army-2024’.

Paviliun Iran di pameran pertahanan yang dihadiri banyak pengunjung itu memamerkan perangkat keras militer baru, termasuk pesawat nirawak (UAV), seperti drone pengintai H5 dan amunisi pengintai dan pengembara jarak jauh B1, yang juga dikenal sebagai drone kamikaze.Pameran pertahanan tahunan, yang diadakan di Pusat Pameran Teknis-Militer Internasional di Kubinka, Moskow, memberikan kesempatan bagi Iran untuk memamerkan produk dan perkembangan militer terbarunya di bidang pertahanan.Salah satu drone yang dipamerkan adalah UAV bunuh diri Bavar, yang juga dikenal sebagai B1, yang dirancang dengan fungsi ganda dan mampu melakukan misi pengintaian dan bunuh diri.Berat lepas landas maksimum drone ini adalah 7 kg, yang dapat membawa hulu ledak yang dapat hancur atau tembus, yang masing-masing beratnya maksimal 2 kg.Revolusi Islam di Usia 45: Bagaimana Iran Menjadi Pemimpin Global dalam Rudal dan Drone#IslamicRevolution45 pic.twitter.com/xbhI9W5pS1— Press TV �� (@PressTV) 9 Februari 2024Jenis desain ini memungkinkannya untuk menyerang berbagai target dalam situasi misi yang berbeda.Spesifikasi operasional UAV ini mencakup durasi terbang 25 menit saat terisi penuh dengan hulu ledak 2 kg, yang dapat ditingkatkan hingga maksimum 35 menit jika hulu ledak tidak dibawa.Kisaran daya tahan terbang ini sepenuhnya bergantung pada persyaratan misi yang fleksibel, seperti serangan terarah yang pendek atau operasi pengawasan yang panjang.Drone yang pertama kali diperkenalkan pada pameran militer Army-2024 ini dapat mencapai jarak jangkau 12 kilometer untuk versi serang dan 15 kilometer untuk versi pengintaian.Drone ini dilengkapi dengan pencari tiga sumbu, pencari sensor, dan kamera optoelektronik dengan kemampuan zoom 10x di bawah hulu ledak dan resolusi definisi tinggi penuh, yang memberikan kemampuan untuk menangkap dan mengirim gambar yang akurat dan berkualitas tinggi untuk memastikan penargetan yang akurat.Drone bunuh diri B1, yang dianggap sebagai jenis drone terbaru dan paling canggih sebagai kendaraan udara mikro Iran, hadir dengan dimensi 580 x 580 mm.Iran luncurkan pesawat nirawak 'Mohajer-10' dengan jangkauan terbang 2.000 km Ikuti Press TV di Telegram: https://t.co/B3zXG73Jym pic.twitter.com/lqEoiiAri0— Press TV �� (@PressTV) 23 Agustus 2023Pesawat nirawak pengintai B1 melaju dengan kecepatan 80 kilometer per jam, dapat terbang melawan angin dengan kecepatan jelajah konstan 30 km per jam dan menahan hembusan tambahan 20 km per jam, serta menyerang target bergerak dan diam dalam jarak dekat.Pesawat nirawak ini juga memiliki fitur penghentian intersepsi yang memungkinkan operator menghentikan misi sepenuhnya jika perlu.Penting juga untuk dicatat bahwa UAV dapat kembali ke titik awal operasi setelah menerima perintah baru.Selain itu, pesawat ini dapat melanjutkan misinya setelah mengganti baterai atau perubahan lainnya. Karena dimensi drone ini kecil, kemungkinan besar drone ini dapat dipersiapkan dengan baik untuk terbang dalam waktu kurang dari 10 menit.Drone ini dikendalikan oleh operator yang mengendalikannya. Drone ini dapat lepas landas dan bahkan kembali secara vertikal ke stasiun penerbangannya.Selain itu, drone B1 dapat diterbangkan secara berkelompok hingga 10 unit pada saat yang bersamaan. [IT/r]