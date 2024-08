Irak: 21,48 Juta Muslim Hadiri Peringatan Arbain di Karbala

Iraqi holy city of Karbala during this year's Arba’een commemorations

IslamTimes - Jumlah jamaah haji yang mengunjungi kota suci Karbala di Irak pada peringatan Arbain tahun ini mencapai rekor, menurut pengelola makam Hazrat Abbas [as].

Seorang pejabat senior di makam Hazrat Abbas [as], Karbala, mengonfirmasi bahwa sedikitnya 21,48 juta Muslim dari puluhan negara berkumpul di Karbala untuk memperingati Arbain, hari ke-40 setelah peringatan syahidnya Imam Hussein [as], cucu Nabi Muhammad [SAW] dan Imam Syiah ketiga."Jumlah total jamaah haji Arbain... mencapai 21.480.525", kata lembaga yang mengelola makam Abbas dan bertanggung jawab atas penghitungan tersebut.Di antara mereka terdapat sekitar 3,5 juta jamaah haji Iran, menurut angka resmi yang dilaporkan di Teheran. Arbain adalah salah satu pertemuan keagamaan terbesar di dunia dan acara besar bagi umat Islam. Para peziarah dari Iran, Afghanistan, Azerbaijan, Bahrain, Indonesia, India, Kuwait, Pakistan, Lebanon, dan Arab Saudi, serta banyak lainnya mengunjungi kota Irak tersebut, yang terletak sekitar 100 kilometer barat daya ibu kota Irak, Baghdad.Para peziarah melakukan perjalanan ke kota suci tersebut untuk berkesempatan menyentuh teralis emas yang mengelilingi makam Imam Hussein [as] dan menyelipkan pesan salam melalui jeruji-jeruji tersebut.Mereka membawa barang-barang mereka di ransel atau tas mereka saat mereka berjalan kaki menuju Karbala dari berbagai arah.Imam Hussein dan saudaranya Abbas ibn Ali dimakamkan di dua makam besar yang saling berhadapan di Karbala.[IT/r]