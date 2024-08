Marah, Warga Palestina Mengutuk Niat Ben-Gvir Hendak  Membangun Sinagoge di Masjid Al-Aqsa

Muslim worshippers offer Eid al-Adha prayers next to the Dome of the Rock shrine at the Al-Aqsa Mosque

IslamTimes - Komite Tinggi Presiden Urusan Gereja di Palestina memperingatkan bahwa pengumuman Ben-Gvir dapat menyebabkan ledakan besar di kawasan dan dunia.

Seruan Menteri Kepolisian pendudukan Zionis Israel Itamar Ben-Gvir untuk membangun sinagoge Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa sangat berbahaya, juru bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh memperingatkan pada hari Senin (26/8), menekankan bahwa rakyat Palestina tidak akan menoleransi pelanggaran apa pun terhadap Masjid Al-Aqsa, yang ia gambarkan sebagai "garis merah yang tidak dapat diganggu sama sekali."Abu Rudeineh menggarisbawahi bahwa seruan terkutuk untuk merusak status Masjid Al-Aqsa ini merupakan upaya untuk memprovokasi konflik agama yang dapat melanda seluruh wilayah, menggarisbawahi bahwa kompleks seluas 144 dunam itu secara eksklusif milik umat Islam.Ia mendesak masyarakat internasional, khususnya pemerintah AS, untuk segera mengambil langkah-langkah guna menahan pemerintah sayap kanan ekstremis ini dan memaksanya untuk menghormati status quo hukum dan sejarah di al-Quds.Juru bicara tersebut menunjukkan bahwa dukungan politik, militer, dan finansial AS yang berkelanjutan membuat para ekstremis ini semakin berani dalam tindakan agresif mereka terhadap rakyat Palestina, tanah mereka, dan tempat-tempat suci mereka.Abu Rudeineh menekankan bahwa AS bertanggung jawab atas perang genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza dan pembunuhan, penahanan, dan penghancuran yang sedang berlangsung di Tepi Barat, termasuk al-Quds.Di tempat lain, ia meminta AS untuk menekan sekutunya "Israel" agar mengakhiri agresinya dan mengekang terorisme para pemukimnya.Otoritas Palestina mengatakan pernyataan Ben-Gvir yang menyatakan dukungannya terhadap sinagoge yang ditempatkan di atas "Gunung Bait Suci" di al-Quds sama saja dengan seruan eksplisit agar Masjid Al-Aqsa dihancurkan dan diganti dengan rumah ibadah Yahudi.Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri PA meminta sekutu dari arena internasional untuk “menekan Zionis Israel agar memaksanya mengakhiri praktik, pernyataan, dan sikap provokatif Ben-Gvir.”[IT/r]