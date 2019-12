Pemimpin Asa'ib Ahl al-Haq: AS dan Israel Mengatur Serangan Kekerasan di Irak

Qais al-Khazali, the leader of Asa’ib Ahl al-Haq movement.jpg

IslamTimes - Qais al-Khazali, pemimpin gerakan Asa'ib Ahl al-Haq, mengatakan layanan mata-mata Israel dan Amerika berada di belakang serangan kekerasan di Irak, dan mereka termasuk serangan terhadap demonstran dan bahkan kedutaan AS di Baghdad.

Berbicara kepada TV Qatar Al Jazeera, Khazali mengatakan Central Intelligence Agency (CIA) AS dan Mossad Israel telah membentuk jaringan bersama yang memimpin kelompok-kelompok kekerasan, dan menggunakan perusahaan keamanan untuk membunuh para demonstran Irak.“AS berupaya menodai citra kami dengan menuduh kami terlibat dalam pembunuhan demonstran. Bagaimana bisa kita membunuh orang-orang kita sendiri sementara kita kehilangan nyawa dalam perang melawan Daesh karena mereka,” dia bertanya.Sebaliknya, Khazali menambahkan, kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan AS yang membakar "pangkalan kami dan membunuh pasukan kami, tetapi kami tidak membalas dendam, karena tindakan itu ditujukan untuk menggerakkan negara menuju perang saudara dan menodai citra negara dan Hashd al-Sha'abi. ""Kami memiliki informasi yang menunjukkan AS sedang berupaya menciptakan kekacauan di Irak melalui aparatus intelijen dan penyabotnya di dalam negara itu dan menggunakan kedutaan besarnya," dia memperingatkan.Khazali mengatakan kedutaan AS dan Departemen Luar Negaranya menggunakan dominasi mereka atas media sosial dan potensi saluran TV yang berbasis di AS, Alhurra, untuk memprovokasi kerusuhan di Irak.Dia juga memperingatkan terhadap rencana Zionis Israel untuk meyakinkan Washington untuk membawa Irak ke arah kehancuran sebagai bagian dari proyek politiknya."Bahkan beberapa serangan terhadap kedutaan AS di Irak telah dilakukan dengan dukungan Zionis Israel," kata Khazali."Beberapa serangan ini diatur oleh agen intelijen Zionis Israel, tetapi bagian lain dilakukan oleh kelompok yang berupaya memprotes pelanggaran AS terhadap garis merah di Irak."[IT/r]