UE, Rusia, Jerman Mengecam AS Karena Menjatuhkan Sanksi Pada Pipa Gas

Uni Eropa dan Rusia mengecam Amerika Serikat atas langkahnya baru-baru ini yang menjatuhkan sanksi pada perusahaan yang bekerja pada pipa gas dari Rusia ke Jerman.Sanksi tersebut, yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump pada hari Jumat, menargetkan perusahaan pembangunan pipa Nord Stream 2 hampir $ 11 miliar di bawah Laut Baltik dengan tujuan menggandakan pengiriman gas alam Rusia ke Jerman.Anggota parlemen AS telah memperingatkan bahwa proyek itu akan memperkaya pemerintah Rusia dan sangat meningkatkan pengaruh Presiden Vladimir Putin pada saat meningkatnya ketegangan antara Washington dan Uni Eropa."Sebagai masalah prinsip, UE menentang pengenaan sanksi terhadap perusahaan UE yang melakukan bisnis yang sah," kata juru bicara UE pada hari Sabtu."Tujuan Komisi selalu untuk memastikan bahwa Nord Stream 2 beroperasi secara transparan dan tidak diskriminatif dengan tingkat pengawasan regulasi yang tepat," tambahnya.Dia juga mengatakan bahwa aturan Uni Eropa terkait pipa ke blok, yang mulai berlaku pada bulan Mei, telah diakui oleh AS.Kementerian Luar Negeri Rusia juga mengecam tindakan AS pada hari Sabtu; mengatakan sanksi terhadap perusahaan yang bekerja di pipa akan mencegah negara lain mengembangkan ekonomi mereka.Salah satu kontraktor utama, perusahaan Belanda Allseas, menangguhkan pekerjaan pemasangan pipa untuk menghindari sanksi.Itu telah mendorong tanggapan dari seorang senator senior Rusia, Konstantin Kosachev, yang mengatakan bahwa Moskow harus tetap menjadwalkan penerapan jaringan pipa ke Eropa.Jerman juga mengecam pemerintah AS, mengatakan Berlin "menolak sanksi ekstra-teritorial ini."(IT/TGM)