Duta AS Desak Eropa Memasukkan Daftar Hitam Hizbullah Libanon setelah Serangan Roket Irak

Members of Kata'ib Hezbollah, part of Iraq's Popular Mobilization Forces or Hashd al-Sha’abi.jpg

IslamTimes - Duta Besar AS untuk Jerman meminta negara-negara Eropa untuk melarang Hizbullah secara keseluruhan setelah menunjuk jari pada gerakan perlawanan Libanon untuk serangan roket pada pangkalan militer Irak yang menampung pasukan Amerika baru-baru ini.

"Sekarang akan menjadi saat yang tepat bagi sekutu Eropa kita untuk mengikuti pimpinan parlemen Jerman dan bertindak untuk menunjuk organisasi teroris," tulis Richard Grenell pada hari Sabtu (28/12).Seruan itu datang satu hari setelah "kontraktor sipil AS" terbunuh dan beberapa personel militer AS dan Irak terluka dalam serangan roket di pangkalan militer K1 di provinsi Kirkuk utara Irak.Seorang pejabat AS mengatakan kepada CNN bahwa Washington sedang meninjau keterlibatan Kata'ib Hezbollah dalam insiden itu. Faksi itu adalah bagian dari Pasukan Mobilisasi Populer Irak atau Hashd al-Sha'abi - sebuah badan paramiliter payung yang telah secara aktif bekerja sama dengan tentara nasional dalam menyapu operasi kontra-terorisme."Ada banyak kemiripan dengan beberapa dari 10 serangan roket lainnya dalam dua bulan terakhir yang kami kaitkan dengan pasukan pro-pemerintah Irak,” pejabat AS mengklaim, menambahkan, "Kami sedang mencari kemungkinan hubungan dengan Kata'ib Hezbollah khususnya. "Pada hari Sabtu (28/12), Jerusalem Post Israel mengklaim bahwa roket yang digunakan untuk melawan pasukan AS di Irak adalah jenis yang sama dengan yang ditemukan Israel pada tahun 2009 yang diduga dikirim ke Hizbullah.Harian Zionis Israel mengklaim bahwa foto-foto serangan baru-baru ini yang diposting secara online menunjukkan roket 107mm, jenis amunisi yang sama yang dicegat pada 2009 yang konon ditujukan untuk Hezbollah.Aramco ParalelPara analis mengatakan skenario AS-Israel serupa dengan skenario mengenai serangan udara Yaman di instalasi Aramco pada 14 September, yang dilaporkan mengganggu sekitar setengah dari kapasitas minyak kerajaan atau 5 persen dari pasokan minyak global harian.Arab Saudi dan AS menyalahkan Iran atas serangan tanpa memberikan bukti apa pun.Awal bulan ini, ketua PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa penyelidik badan dunia "tidak dapat secara independen membenarkan" klaim bahwa Republik Islam telah berada di belakang serangan Aramco.[IT/r]