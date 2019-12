Irak Sangat Mengutuk Serangan AS sebagai Eskalasi: Kehadiran AS Beban dan Ancaman

US and Irak flags.jpg

IslamTimes - Juru bicara militer untuk perdana menteri Irak Abel Abdel Mahdi menyatakan Serangan AS terhadap pangkalan militer Unit Mobilisasi Populer adalah "pelanggaran terhadap kedaulatan Irak".

"Abdul-Mahdi sangat keberatan dan meminta AS membatalkan serangan,” kata juru bicaranya, Jenderal Abdul Karim Khalaf. "Kami menganggapnya sebagai pelanggaran kedaulatan Irak dan eskalasi berbahaya yang akan mengancam Irak dan wilayah itu," kata Khalaf.Unit Assaib Ahl al-Haq di Irak menyerukan agar Amerika menarik diri dari Irak. "Kehadiran militer Amerika telah menjadi beban bagi negara Irak dan sumber ancaman terhadap pasukan kami," katanya dalam sebuah pernyataan."Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk melakukan segalanya untuk mengusir mereka dengan semua cara yang sah."Pasukan AS melancarkan serangan udara di sejumlah fasilitas Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak di provinsi Anbar barat pada Minggu (29/12) malam, meninggalkan puluhan martir, terluka.Juru bicara Kata'ib Hezbollah, Sayyid Jaafar Al-Husseini, mengatakan kepada Al-Manar TV bahwa 24 martir dan lebih dari 50 terluka dalam serangan AS. Al-Husseini memperingatkan bahwa agresi AS akan disambut dengan tanggapan yang sesuai.[IT/r]