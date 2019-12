Hezbollah Mengecam Serangan 'Biadab' terhadap Hashd Shaabi Irak: AS Mengungkap Wajah Sejatinya

Hezbollah flag.jpeg

IslamTimes - Hizbullah pada hari Senin (30/12) dengan tegas mengecam agresi AS terhadap Kata'ib Hezbollah di Irak, menggambarkannya sebagai serangan biadab dan terang-terangan terhadap kedaulatan Irak.

"Agresi biadab dan durhaka oleh AS pada Kata'ib Hezbollah di Irak adalah serangan terang-terangan terhadap kedaulatan, keamanan, stabilitas dan rakyat Irak, terutama Hashd Shaabi yang memiliki andil dalam menghadapi teror Takfiri dan mengalahkannya," bunyi sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Hubungan Media Hizbullah, mengacu pada pasukan paramiliter Irak, juga disebut Unit Mobilisasi Populer (PMU), di mana Kata'ib Hezbollah adalah salah satu komponennya."Agresi ini menegaskan kembali bahwa pemerintah AS ingin menyerang unsur-unsur kekuatan di dalam rakyat Irak yang mampu menghadapi Daesh (ISIL) dan kelompok-kelompok ekstremis dan kriminal yang didukung AS.""Pemerintah AS mengekspos wajah aslinya sebagai kekuatan bermusuhan untuk kepentingan Irak dan rakyat Irak," pernyataan itu menambahkan.Hizbullah menyampaikan belasungkawa kepada rakyat Irak atas para martir serangan itu, mendoakan pemulihan yang cepat bagi mereka yang terluka."Mereka yang memutuskan agresi kriminal ini akan segera mengetahui kebodohan dari keputusan tersebut serta dampaknya," kata pernyataan itu.[IT/r]