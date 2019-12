Pengunjukrasa Irak Memasuki Kedutaan Besar AS di Baghdad

Iraqi Protesters Break into US Embassy in Baghdad.jpg

IslamTimes - Beberapa ribu pengunjukrasa Irak berkumpul di dekat kedutaan AS di Baghdad pada hari Selasa (31/12), dengan puluhan menembus dinding luarnya dan meneriakkan "Mampus Amerika!" dalam kemarahan atas serangan udara akhir pekan yang menewaskan atau melukai puluhan pejuang Hashd Shaabi.

Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun para pemrotes dapat mencapai kedutaan AS, yang dilindungi di balik serangkaian pos pemeriksaan di Zona Hijau keamanan tinggi.Aliran pengunjuk rasa berbaris melalui pos-pos pemeriksaan ke dinding kedutaan, melempar batu dan mencopot kamera keamanan dari dinding.Marinir AS di dalam kompleks menembakkan gas air mata dan granat ledak untuk membubarkan kerumunan, yang telah mengabaikan seruan melalui megafon untuk mundur dari kedutaan.Para demonstran melambai-lambaikan bendera pasukan sukarela Hashd, juga disebut sebagai Unit Mobilisasi Populer (PMU), yang memainkan peran utama dalam menghadapi teroris Takfiri ISIL bersama dengan Tentara Irak dan pasukan keamanan di negara Arab.Pada hari Minggu (29/12), setidaknya 25 pejuang dari Hafd's Kata'ib Hezbollah menjadi martir dalam serangan udara AS di pangkalan barat. Lebih dari 50 pejuang lainnya terluka, menurut media Irak.Sebelumnya sebelum protes di dekat kedutaan AS, pemakaman massal diadakan untuk para martir Kata'ib Hezbollah yang jatuh dalam aksi serangan hari Minggu.[IT/r]