Pompeo Bicarakan Serangan Irak dengan Netanyahu, MBS dan MBZ

Mike Pompeo, US Secretary of State.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dia melakukan diskusi dengan Sekretaris Jenderal PBB, Perdana Menteri Zionis Israel, Putra Mahkota Abu Dhabi dan Putra Mahkota Arab Saudi karena serangan yang menewaskan dan melukai puluhan pejuang Hashd Shaabi Irak.

Pompeo tweeted awal pada hari Selasa (31/12) mengatakan dia telah menjelaskan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa serangan udara AS pada fasilitas Kata'ib Hezbollah pada hari Minggu adalah "tindakan defensif yang bertujuan untuk menghalangi Iran dan melindungi kehidupan Amerika".Amerika Serikat melancarkan serangkaian serangan udara pada hari Minggu terhadap sasaran di Irak dan Suriah yang menewaskan sedikitnya 25 pejuang Kata'ib Hezbollah dan melukai 50 lainnya.Washington mengklaim bahwa serangan itu terjadi setelah serangan roket ke fasilitas perumahan personil militer AS di negara Arab.Pompeo juga membahas "serangan terhadap pasukan koalisi" dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammad bin Zayed Al Nahyan, kemudian men-tweet bahwa AS "akan terus bekerja sama untuk melawan perilaku destabilisasi Iran".Dia mengatakan kepada Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman, "AS dan Arab Saudi akan terus bekerja sama untuk melawan perilaku memfitnah Iran."Pompeo juga melakukan kontak "produktif" dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, kemudian tweeting, "Kami membahas serangan defensif AS di Irak dan Suriah untuk melawan ancaman Iran. AS akan mengambil tindakan tegas untuk mempertahankan warga dan kepentingannya. "[IT/r]