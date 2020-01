Iran Mengecam 'Keberanian' AS untuk Menyalahkannya atas Kekerasan Irak

Abbas Moussavi -Iran's Foreign Ministry Spokesman.jpg

IslamTimes - Tehran mengecam "keberanian" Washington menyalahkan Iran atas demonstrasi anti-AS di Irak, memperingatkan Amerika Serikat untuk meninjau kembali kebijakannya di kawasan itu.

"Keberanian pejabat Amerika yang mengejutkan begitu banyak sehingga setelah membunuh setidaknya 25 ... dan melanggar kedaulatan negara dan integritas teritorial, hingga sekarang ... mereka menghubungkan protes rakyat Irak terhadap tindakan kejam mereka dengan Republik Islam Iran," kata kementerian luar negeri Juru bicara Abbas Mousavi.Pernyataannya muncul setelah Presiden AS Donald Trump menuduh Iran membunuh seorang kontraktor sipil Amerika dan "mengatur" penyerbuan kedutaan besar AS di Baghdad pada hari Selasa sebelumnya.Mousavi mengatakan klaim itu merupakan penghinaan bagi rakyat Irak. "Bagaimana dan berdasarkan logika apa yang Anda harapkan bangsa Irak diam dalam menghadapi semua kekejaman ini?" tanyanya."Amerika mengabaikan kebebasan bangsa Irak dan berusaha untuk kemerdekaan di satu sisi, dan di sisi lain melupakan peran mereka sendiri dalam mendukung Saddam dan ISIL," kata Mousavi, merujuk pada mantan diktator Saddam Hussein dan kelompok teroris ISIL.Pernyataan itu menolak tuduhan AS terhadap Iran, memperingatkan terhadap "reaksi sembrono dan salah" dan mendesak Gedung Putih untuk "mempertimbangkan kembali kebijakan destruktifnya di kawasan".[IT/r]