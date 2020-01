Pejabat: 4.000 Tentara AS Dikerahkan di Timur Tengah di tengah Kerusuhan Irak

US Marine.jpg

IslamTimes - Hingga 4.000 penerjun payung Amerika telah diperintahkan untuk dikerahkan ke wilayah Timur Tengah setelah protes massa Irak di luar kedutaan besar AS yang marah atas agresi militer mematikan Washington di negara Arab itu baru-baru ini.

Brigade Divisi Lintas Udara Divisi ke-82 Angkatan Darat AS dengan sekitar 4.000 penerjun payung, yang dikenal sebagai Brigade Siap Penempatan (DRB), telah diperintahkan untuk mempersiapkan kemungkinan penempatan di hari-hari mendatang di Kuwait, tiga pejabat pertahanan AS mengatakan kepada Fox News pada hari Selasa (31/12).Setidaknya 500 pasukan terjun payung sudah menuju ke Kuwait, tambah para pejabat.Sebelumnya pada hari itu, Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa setidaknya 750 pasukan terjun payung akan segera ditugaskan ke wilayah tersebut.Esper menambahkan bahwa pasukan tambahan dari Pasukan Respon Segera (IRF) siap untuk dikerahkan selama beberapa hari ke depan."Pengerahan ini adalah tindakan yang tepat dan tindakan pencegahan yang diambil dalam menanggapi peningkatan tingkat ancaman terhadap personel dan fasilitas AS, seperti yang kita saksikan di Baghdad hari ini," kata Menteri Pertahanan AS.Kedutaan AS di ibukota Irak, Baghdad, dievakuasi pada hari Selasa setelah ribuan demonstran yang marah berkumpul di luar gerbang kompleks untuk mengutuk agresi militer fatal Washington yang menargetkan Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU) pada hari Minggu.[IT/r]